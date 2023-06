Tini Stoessel lanzó su nueva canción antes de comenzar su gira por España

En medio de un gran presente profesional, donde anunció su primera gira por Estados Unidos y está por comenzar una por España, Tini Stoessel decidió sorprender a todos sus fanáticos al compartir su nueva canción en sus redes sociales.

Antes de su primer concierto en A Coruña, la artista argentina subió un video en su Instagram y escribió: "Regalito antes de q empiece la gira por Españaaaaa. #LasJordans video con todo mi amor. lxs amo muchooo. MAÑANA LA CANTAMOS EN VIVO POR PRIMERA VEZZZ A CORUÑAAAA".

Los lugares que visitará Tini con su show.

Además, Tini compartió el link de la canción para que sus seguidores pudiesen escucharla entera y prepararse para cantarla junto a ella en vivo. El nuevo tema pareciera estar dedicado a una expareja, ya que al comienzo dice: "Hace tiempo que ya no te veo, pero hace más que ya no te creo. A mí que me importa que me diste, yo te dí de más y me dejaste en cero".

El video de la nueva canción de Tini Stoessel ya consiguió más de 57.000 visualizaciones y el video que compartió en su Instagram para anunciar el lanzamiento también logró más de 100.000 "Me Gustas".

¿Cuál es la rutina de Tini Stoessel para prepararse en cada show?

Desde su cuenta oficial de Instagram, la novia de Rodrigo de Paul reveló todos los ejercicios de pierna, brazos, canto y baile que realiza cada día y con la que deslumbra a sus fanáticos cada vez que da un show.

La rutina de Tini Stoessel cuenta con cinta, mancuernas, camilla, pelota de pilates y aparatos de gimnasio. En el reel que subió a sus redes, La Triple T escribió: “España faltan 3 días para que arranque la gira. A Coruña nos vemos este sábado”.

J.C.C