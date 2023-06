Tini Stoessel no para de romperla a nivel mundial. La cantante tiene una gira por España y muestra en sus redes sociales como es la rutina que utiliza a diario para poder prepararse antes de subir al escenario.

Desde su cuenta de Instagram, la novia de Rodrigo de Paul mostró todos los ejercicios de pierna, brazos, canto y baile que aplica cada día y con la que deslumbra cada vez que sube a deleitar a su público presente.

Cinta, mancuernas, camilla y pelota de pilates y aparatos de gimnasio son los elementos que usa La Triple T. En el reel que compartió en sus redes, Tini escribió: “España faltan 3 días para que arranque la gira. A Coruña nos vemos este sábado”, acompañado de emojis al ritmo de su tema "Las Jordans”.

Lo importante que fue Tini para Rodrigo de Paul

Rodrigo de Paul hizo una destacada aparición en el primer episodio de la serie "Llave a la Eternidad" transmitida por la TV Pública. Durante su participación, aprovechó para resaltar el papel fundamental desempeñado por Tini Stoessel en la exitosa victoria de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar.

Al hablar sobre los momentos de tensión que vivió en Doha durante el torneo de fútbol más importante, el delantero argentino compartió: "Mantener el control mental no es tarea fácil. Recurrí mucho a ella".

Además, Rodrigo de Paul enfatizó que, si bien valoraba la presencia de su familia y amigos, fue Tini Stoessel quien se encargó de distraerlo y ayudarlo: "Sabía que tenía a mis amigos y familia allí, pero a veces recibir múltiples opiniones puede generar confusión".

Antes de finalizar, el novio de Tini Stoessel dijo: "Intenté elegir a una persona en particular, y ella fue quien me brindaba esos momentos de desconexión y me permitía liberar todo lo que sentía".

