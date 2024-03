Tini Stoessel reapareció en redes con un conmovedor video: "A veces pienso que estoy loca"

Tini Stoessel está próxima a lanzar su nuevo álbum, que se llamará “Un mechón de pelo” y en él explicará en canciones cómo se sintió en el último tiempo respecto a su salud mental. Además, tuvo una ingeniosa estrategia para el marketing del mismo: borró todas sus fotos de Instagram, incluída la de perfil, por lo que sus fanáticos comenzaron a correr la voz de que un nuevo disco estaba en camino.

Tini Stoessel

Además, desde el día que tomó la decisión hasta la actualidad, solo subió imágenes relacionadas con el próximo lanzamiento. La primera, fue una imagen de ella sentada de espaldas en una bañera, con el pelo corto y teñido de rubio, acompañada por una canción a modo de adelanto. Luego, anunció con otra foto que se trataba de un nuevo disco y publicó el nombre.

El nuevo video que subió Tini Stoessel en Instagram

La cantante sacó un nuevo video en el que, entre lágrimas, se mira al espejo y se corta un mechón de pelo con la tijera. “Como duelen los sentimientos cuando uno no los deja ir. Cómo se borran los recuerdos cuando aún viven en mí. Se hace difícil perdonar, pero más difícil perdonarte a ti. A veces pienso que estoy loca, porque loca me sentí. Loca como el mar, que no se entiende lo que hace ni a dónde va. Solo él puede entender, encontrarse en alguien más. Será que el ser humano nunca aprende a nadar, en búsqueda del sentido, perdida en el desierto y no lograr saciar, saciar el alma fría y volver a respirar”, relató mientras.

Tini Stoessel, además, les escribió a sus fanáticos: “Haber podido expresar en palabras tantas emociones y sentimientos que tenía guardados en este álbum fue algo muy sanador. Quiero agradecerles por el amor que me están dando, lxs amo”.

SDM