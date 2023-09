Frente a los rumores de romance tras su ruptura con Rodrigo de Paul, Tini Stoessel decidió romper el silencio y hablar sobre su presente sentimental.

La cantante dio una entrevista en España para Los 40 Principales en la que abrió su corazón y compartió detalles reveladores sobre su vida tras su separación del futbolista.

"Desde que me separé, los medios me han inventado como 4 novios. Se ve que amigos no puedo tener", dijo picante la cantante, haciendo referencia a la constante especulación mediática en torno a sus relaciones personales.

A pesar de los desafíos que enfrenta en la esfera pública, Tini continúa inspirando a sus seguidores, especialmente al hablar de los problemas de salud mental con los que continúa lidiando.

Tini Stoessel habló sobre la salud mental

“Quizás, antes no me permitía ser sincera conmigo misma. Lo intentaba tapar", explicó Tini en la mencionada entrevista.

Luego, se refirió a la importancia de hablar sobre la salud mental: "Al permitirme mostrar que estoy mal, en vez de llegar a esos ataques de pánico tan feos que tuve, llorando y hablando, encontré otras formas de canalizar y otras herramientas. Eso me lo dio a entender la importancia de la salud mental. Por eso, lo remarco”.