Tras surgir los fuertes rumores de una supuesta crisis y ruptura entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, la panelista de LAM, Yanina Latorre, habló de manera clara al aire y puso en claro qué pasa entre la pareja mediática más famosa del último año.

Yanina Latorre negó de manera rotunda que haya una crisis entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul y mucho menos, que entre los dos haya una separación.

“Vayan mañana al aeropuerto (Ezeiza) ella va a Madrid y se queda por 30 días”, comentó la angelia.

Rodrigo Del Paul y Tini Stoessel

Al ser una pareja con carreras tan opuestas, Ángel de Brito aclaró que los dos sabían que iban a pasar mucho tiempo separados. “Tenían prevista la distancia porque él juega en Europa y ella trabaja por todo el mundo”, aclaró el periodista.

Luego Yanina dio su opinión sobre lo que piensa hacer Tini para ordenar su agenda y coincidir con su novio: “Esto es una opinión. Yo creo que ella va a estar cada vez más instalada en Madrid”, más adelante contó que para Tini es complicado anclarse mucho tiempo en un mismo lugar.

“Es muy difícil que esté instalada en un mismo lugar. Ella está tratando de llevar todo para laburar. Ella graba en Los Ángeles donde tiene su estudio, pero ahora que tiene un mes en tierra firme, no elige Buenos Aires, elige con él (De Paul)”, manifestó la angelita.

Rodrigo Del Paul y Tini Stoessel.

“La última vez que hablé con ella me dijo que tenía que sentar bases en Buenos Aires, Miami y Madrid… Si nos ponemos a pensar, en los últimos meses estuvo mucho más tiempo en Madrid”, aclaró Yanina Latorre.

Yanina Latorre sobre lo que Tini Stoessel dijo en el recital

“Esto que dijo en el recital, yo ya lo vi en otros shows.. Dice siempre lo mismo”, aclaró Yanina.

Sobre el tema “Te pido”, una canción de desamor, Yanina Latorre remarcó que se lo canta a otro ex, en referencia a Sebastián Yatra. “Ese tema en particular se lo canta a un ex. Vayan a fijarse a ver a quién se lo está dedicando. Cuando ella canta el tema, cuenta que la llevó a cantar ese tema”.

Tini Stoessel.

"No está hablando de Rodrigo, está hablando de otro", aclaró Yanina Latorre sobre la las canciones de desamor que Tini Stoessel canta en sus recitales.

