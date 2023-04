Yanina Latorre habló de los rumores de una ruptura entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul y afirmó que las canciones de desamor de la artista no son para el futbolista, sino para su ex. La panelista de LAM invitó a los periodistas a visitar el aeropuerto de Madrid para comprobar que ella dice la verdad.

Hace unos días estalló el rumor de una crisis amorosa luego de que Rodrigo de Paul no felicitara a Tini Stoessel por haber quedado en el Top 5 con su último álbum, Cupido. Y es que el 7 de la Selección acostumbra a celebrar los méritos de la artista en sus redes sociales.

Por qué Yanina Latorre asegura que Sebastián Yatra le fue infiel a Tini Stoessel

A los rumores de una ruptura sobre la pareja it del momento, se le suman las canciones de desamor que Tini Stoessel canta en sus conciertos y que parecen provocarles las mismas sensaciones de angustia y nostalgia. En su último show, la artista cantó "Te pido" y "Carne y hueso" y a una de ellas le modificó la letra.

Yanina Latorre, del lado de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, desmintió los rumores de una crisis amorosa y aseguró que la pareja está mejor que nunca, pero el único problema es que la cantante se la pasa viajando por el mundo mientras que el jugador reside en España.

" En una parte del show Tini tiene un par de canciones tristes y ese tema está particularmente dedicado un ex. Vayan a ver a quién se lo está dedicando. Ella habla del beso, del desamor", expresó Latorre luego de que Estefi Berardi señalara que, durante un video de desamor, Tini hizo referencia al pasado y no al presente.

Yanina reiteró que "Le está pegando al ex. No está hablando de Rodrigo. Mañana cuando la vean en Madrid ¿Qué van a decir?" y le explicó a Ángel de Brito que Sebastián Yatra, ex pareja de Stoessel, le fue infiel con Aitana, su actual novia y quien grabó una canción con la artista argentina.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

"La icardeó", sentenció el conductor de LAM, a lo que Yanina Latorre expresó que Tini Stoessel no solo enfrentó los rumores de una infidelidad con Aitana, sino también con la artista mexicana, Danna Paola.

OL.