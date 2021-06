Tini Stoessel y Sebastián Yatra, juntos: qué dice el entorno sobre la supuesta reconciliación

La reconciliación entre Tini Stoessel y Sebastián Yatra aún no está confirmado pero las imágenes en Miami los muestran cada vez más cerca.

Mientras el fandom estalló al ver las fotos en la fiesta de Mau y Ricky, donde presentaron la canción que hicieron con el colombiano, el productor Alejandro Stoessel rompió el silencio sobre esta sorpresiva reconciliación.

Según Juariu, Tini Stoessel y Sebastián Yatra coincidieron en Miami.

"El papá de Tini me dijo 'yo no sé nada'", reveló Ángel de Brito en LAM al momento que compartían todas las fotos.

Tal como descubrió Juariu, Tini Stoessel y Sebastián Yatra coincidieron en la celebración a la que también participaron Paulo Dybala, Oriana Sabatini, Emilia Mermes y Duki, entre otras figuras del ambiente.

Aunque no se los ve juntos en ese momento, según la panelista de Bendita los músicos estarían alojados en el mismo hotel.

Tini Stoessel y Sebastián Yatra coincidieron en Miami.

Danna Paola, la presunta tercera en discordia entre Tini Stoessel y Yatra

A mediados de 2020, Tini Stoessel y Sebastián Yatra confirmaron su ruptura. A pesar de que argumentaron no haber conflictos entre ellos, empezaron a surgir rumores de que Danna Paola había sido la tercera en discordia.

Sin embargo, la protagonista de Elite dio su versión de los hechos y se manifestó enojada al respecto. “Al principio me daba mucha risa, pero de repente llegó un momento en el que me molestó. Me molesta porque ya lo hemos dejado en claro más de mil veces. Como bien decimos en México ‘Yo no tengo pelos en la lengua, y si tengo que decir algo, lo digo'”, aseguró.

“Yo soy la que menos habla de mis relaciones, soy la que menos habla de mi vida privada. Y bueno Sebastián es muy su mundo, es muy sus cosas también, y hay que respetarlo (…) Que tenga colegas dentro del medio, no significa que vaya a tener una relación con alguno”, aclaró contundente.

