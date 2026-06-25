El tip infalible de Laurita Fernández para sus looks fashionistas en París

Laurita Fernández se convirtió en protagonista de las postales parisinas con una propuesta que acompañó cada uno de sus recorridos por la ciudad. Sus elecciones de vestuario, siempre coherentes y pensadas para disfrutar de París, lograron destacar en escenarios icónicos y marcar un sello personal que combina practicidad y estilo. Con esta fórmula, impuso su tip fashionista y dejó en claro que viajar puede ser sinónimo de moda inteligente y adaptable, capaz de sostenerse en cada momento del día.

Laurita Fernández impuso tendencia con un tip fashionista que acompañó su paso por París

Laurita Fernández deslumbró con una estética clara y delicada durante su recorrido por París, donde cada aparición mostró una armonía entre prendas ligeras y accesorios simples. La coherencia de su guardarropa se convirtió en un recurso constante que definió su manera de disfrutar la moda en movimiento. Así, impuso su tip fashionista y consolidó una propuesta que se adapta al ritmo de la ciudad, manteniendo una identidad visual que acompañó cada paseo.

Laurita Fernández

A través de sus redes sociales, la bailarina compartió una serie de imágenes que permitieron ver cómo transcurren sus vacaciones en la capital francesa. El detalle que marcó la diferencia en cada uno de sus estilismos fue la elección de zapatillas como complemento constante. Frente a la Torre Eiffel iluminada, la actriz lució un vestido corto con vuelo y detalles de encaje, que demostró que su tip podía adaptarse a distintos contextos.

En sus paseos diurnos, Laurita Fernández apostó por un look romántico y ligero con un vestido blanco corto de corte babydoll con encaje en el escote, acompañado por un pañuelo estampado con flores, atado en la cabeza, y gafas clásicas. El conjunto transmitía movimiento, ideal para caminar por plazas y jardines bajo el sol parisino. Las zapatillas blancas fueron el detalle que reafirmó su idea de que la moda puede ser funcional sin perder encanto.

Laurita Fernández

Otro de sus outfits mostró un costado más urbano y relajado. Sentada junto al Sena, con la catedral de Notre-Dame de fondo, eligió un top tejido blanco con bordados florales y shorts cortos en el mismo tono. El pañuelo paisley en tonos rosados y marrones aportó un aire bohemio, mientras que las zapatillas marrones dieron contraste y comodidad. Este look reflejó la esencia de su viaje, donde disfrutar de la ciudad y de las vistas que ofrece marcó cada jornada.

Torre Eiffel y macarons: Laurita Fernández mostró cómo disfruta de sus vacaciones en París

Laurita Fernández se tomó un descanso de la obra teatral que protagoniza en la calle Corrientes y cambió el escenario por el verano europeo. Su llegada a París quedó registrada en un carrete que tituló con un saludo en francés: “Bonjour, macarrons, y 39 grados a la sombra”. La publicación resumió el espíritu del viaje, donde las caminatas bajo el sol y el disfrute de la gastronomía local marcaron el pulso de su travesía.

Laurita Fernández

Las primeras imágenes la situaron en el Jardín de las Tullerías, con el cielo despejado y los setos geométricos como escenario. La elección de un look fresco y funcional acompañó cada paso, mostrando cómo adaptó su guardarropa a las altas temperaturas y a la dinámica de recorrer la ciudad a pie. La combinación de prendas ligeras y accesorios simples reforzó la idea de un viaje marcado por la practicidad. El itinerario incluyó rincones del Marais y la orilla del Sena, donde posó frente a Notre-Dame en plena restauración.

Entre las fotos que publicó Laurita Fernández, mostró cómo los espacios culturales y las calles históricas formaron parte importante del viaje. Cada parada sumó un matiz distinto al viaje, desde los callejones antiguos hasta los puntos turísticos más conocidos. La experiencia gastronómica se destacó con una vidriera repleta de macarons de múltiples sabores, mientras que el cierre del carrete tuvo como protagonista a la Torre Eiffel iluminada. El conjunto de postales dejó en evidencia cómo supo integrar moda y turismo en una misma narrativa.

El viaje de Laurita Fernández

Laurita Fernández se lució en París con una propuesta que mantuvo coherencia en cada aparición y que se convirtió en el hilo conductor de su viaje. Sus elecciones de vestuario, sumadas a su tip fashionista, mostraron cómo supo integrar moda y funcionalidad en un mismo concepto. La combinación de tonos claros, accesorios simples y un estilo adaptable reforzó la estética que eligió para recorrer la ciudad.

VDV