Las mejores fotos de Laurita Fernández en París: su visita a la Torre Eiffel y los looks que se robaron todas las miradas

Laurita Fernández está disfrutando de unos días inolvidables en París, una ciudad que soñaba recorrer y que hoy está conociendo de cerca durante el verano europeo. A través de sus redes sociales, la bailarina mostró algunos de los momentos más especiales de su estadía, desde paseos por sitios históricos hasta escenas cotidianas que reflejan la magia de la capital francesa.

Laurita Fernández en París

Entre monumentos icónicos, calles llenas de historia y rincones típicamente parisinos, Laurita Fernández compartió una serie de imágenes que rápidamente captaron la atención de sus seguidores. Además de los paisajes, sus looks frescos y elegantes se convirtieron en otro de los grandes protagonistas del viaje.

Laurita Fernández en París

La Torre Eiffel, Notre Dame y los escenarios más emblemáticos de París

Dentro del álbum de fotos que publicó Laurita Fernández, una de las imágenes más impresionantes la muestra frente a la Torre Eiffel iluminada durante la noche. Con un vestido blanco de vuelo, la bailarina posó frente al monumento más icónico de Francia y logró una de las postales más soñadas de su viaje.

Laurita Fernández en París

Laurita Fernández en París

La influencer también visitó otros puntos históricos de la ciudad, como la Catedral de Notre Dame y los alrededores del Louvre. Entre caminatas por calles parisinas, escaleras de piedra y recorridos turísticos, cada lugar le permitió descubrir distintos rincones de una ciudad que combina historia, arte y arquitectura en cada esquina.

Vestidos blancos, accesorios dorados y un estilo ideal para el verano europeo

Si hubo algo que acompañó cada una de las postales fue la elección de looks frescos y sofisticados. Laurita Fernández apostó por prendas en tonos claros, especialmente vestidos y conjuntos blancos que se adaptaron perfectamente a las altas temperaturas que atraviesa París durante esta temporada.

Laurita Fernández en París

Laurita Fernández en París

Laurita Fernández completó sus estilismos con delicados accesorios dorados, entre ellos collares, anillos y aros minimalistas que aportaron un toque elegante sin perder naturalidad. Además, compartió imágenes de algunos clásicos de la gastronomía francesa, como los famosos macarons de colores pastel, sumando así pequeños detalles que terminaron de retratar una experiencia tan turística como inolvidable.