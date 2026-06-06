Los secretos de la decoración japandi, el estilo que eligen para sus casas Juliana Awada, Laurita Fernández y Úrsula Corberó

La decoración japandi se convirtió en una de las tendencias más fuertes de los últimos años. Elegida por Juliana Awada, Laurita Fernández y Úrsula Corberó, la estética propone una combinación equilibrada entre la elegancia japonesa y la calidez escandinava. El resultado son ambientes funcionales, luminosos y armoniosos, donde cada objeto tiene un propósito y la belleza surge de la simplicidad.

El living estilo japandi de Laurita Fernández

Qué es la decoración japandi, el estilo que comparten Juliana Awada, Laurita Fernández y Úrsula Corberó

El término nace de la unión de las palabras “Japanese” y “Scandi”, en referencia al diseño escandinavo. Aunque ambas corrientes provienen de culturas muy diferentes, comparten una misma filosofía: valorar los materiales naturales, privilegiar la funcionalidad y crear espacios pensados para el día a día.

La llamativa mesa de corteza de árbol que Juliana Awada colocó en su living

La esencia del estilo japandi se basa en una premisa clara: menos es más. Por eso predominan los muebles de líneas simples, las paletas de colores neutros, las texturas orgánicas y la presencia de elementos vinculados con la naturaleza. Maderas claras, fibras vegetales, cerámica artesanal, lino y algodón suelen ser protagonistas en este tipo de ambientaciones.

La habitación estilo japandi de Dante, el hijo de Úrsula Corberó y el Chino Darín

A diferencia del minimalismo más estricto, el japandi busca transmitir calidez. Los tonos beige, arena, gris suave, blanco roto y madera natural generan una atmósfera acogedora sin caer en excesos decorativos. La iluminación tenue y los espacios despejados completan una propuesta que invita al descanso y la conexión con el entorno.

Así incorporan la decoración japandi Juliana Awada, Laurita Fernández y Úrsula Corberó

Entre las famosas que incorporaron esta tendencia se encuentra Juliana Awada. En distintos espacios de su estudio y de su hogar, la empresaria suele apostar por muebles de madera, flores naturales, objetos funcionales y una paleta cromática dominada por tonos neutros. Sus mesas cuidadosamente ambientadas reflejan una de las claves del japandi contemporáneo: combinar estética y practicidad sin sobrecargar el ambiente.

La decoración japandi contemporáneo de Juliana Awada

Laurita Fernández también adopta esta filosofía en varios rincones de su casa. Su dormitorio, por ejemplo, se caracteriza por una decoración despojada, textiles en colores claros y pocos elementos decorativos, seleccionados estratégicamente para aportar confort y armonía visual. La conductora prioriza espacios amplios, luminosos y funcionales, una de las características centrales de este estilo.

La actriz española Úrsula Corberó, por su parte, mostró que en la habitación de su hijo Dante y en gran parte de su casa predominan los materiales nobles, las líneas limpias y los tonos tierra. Una estética que también aparece en las casas de otras figuras internacionales y que demuestra cómo el japandi logró trascender fronteras para convertirse en una tendencia mundial.

La habitación de Úrsula Corberó y el Chino Darín

Lejos de tratarse de una moda pasajera, el japandi responde a una búsqueda cada vez más presente en el diseño contemporáneo: crear hogares que transmitan calma, orden y bienestar. En tiempos donde la casa se transformó en un refugio, este estilo propone volver a lo esencial y encontrar belleza en los detalles más simples.