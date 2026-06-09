De Isabel Macedo a Laurita Fernández y Leti Siciliani: los mejores looks del estreno de Billy Elliot en el Teatro Ópera

La función de prensa de Billy Elliot reunió a las figuras del espectáculo en el Teatro Ópera ON, donde la esperada producción de Diego Romay presentó una de las apuestas teatrales más ambiciosas de la temporada. Dirigida por Rubén Szuchmacher, con coreografías de Gustavo Wons y dirección musical de Gaby Goldman, la obra relata la historia de un niño que descubre su pasión por la danza mientras desafía los mandatos familiares.

Entre los invitados que disfrutaron de la función se destacaron Laurita Fernández, Isabel Macedo y Leticia Siciliani, que además marcaron tendencia con sus looks. Desde el jean wide leg hasta los blazers oversize, la moda también fue protagonista en la noche de calle Corrientes.

Billy Elliot en el Teatro Ópera

De Isabel Macedo a Laurita Fernández y Leti Siciliani: los mejores looks del estreno de Billy Elliot

Acompañada por su esposo, Juan Manuel Urtubey, Isabel Macedo se convirtió en una de las figuras más elegantes de la noche en calle Corrientes con una propuesta monocromática en tonos chocolate. La actriz eligió un abrigo corto de piel sintética que aportó textura, volumen y una dosis de glamour ideal para una noche de estreno.

Para completa su look, Isabel optó por pantalones de cuero de tiro alto en una tonalidad profunda dentro de la misma gama cromática. Como accesorios, la actriz sumó una cartera de inspiración clásica con detalles dorados y botas de punta afilada.

Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey

En la función de prensa de Billy Elliot, Laurita Fernández apostó por un estilismo que fusionó comodidad y tendencia. La conductora llevó un tapado largo de paño en tono camel, una de las piezas estrella de la temporada, que combinó con una camisa de denim oscuro de inspiración romántica.

Debajo sumó una polera color crudo y completó el conjunto con un jean wide leg de lavado claro, reafirmando la vigencia del doble denim. Las zapatillas deportivas, una gorra azul estilo streetwear y una cartera en tonos chocolate aportaron el toque relajado a un look que encontró el equilibrio perfecto entre sofisticación y espíritu urbano.

Laurita Fernández

Leticia Siciliani deslumbró en el Teatro Ópera ON con una propuesta casual y guiños al universo preppy. La actriz lució un blazer oversize gris de inspiración masculina, llevado abierto sobre una chomba tejida a rayas en tonos tierra y amarillo suave, una combinación que aportó personalidad y frescura al estilismo.

Para completar el outfit eligió un jean recto de lavado clásico y un bolso negro estructurado que elevó el conjunto. Como detalle distintivo, incorporó un collar corto de perlas que contrastó de manera moderna con la impronta relajada del look.

Leticia Siciliani

Los mejores looks del estreno de Billy Elliot en el Teatro Ópera ON

Marcela Tinayre

Carmen Barbieri

Sabrina Garciarena y Germán Paoloski con su hijo, León

Ginette Reynal

Fede Bal y Evelyn Botto

Gabriela Sari y su hija, Donna

Fotos: Mel Ercoli - Ale Palacios