En Caras: de los hijos músicos de Vicentico a Violeta Urtizberea y Laurita Fernández en un exclusivo evento

Cata Spinetta y Andrés Mercau: cena íntima en el nuevo resto top del Palacio Basavilbaso

Después de un impasse de medio año, Catarina Spinetta se reconcilió con su novio Andrés Mercau, con quien había empezado a salir tras su separación de Nahuel Mutti. El diseña muebles para el hogar y tiene un local en pleno Palermo Soho. Para sellar la vuelta al amor, el PR Gaby Alvarez les organizó una cena íntima en Stud, el flamante restó ubicado en el segundo piso del reciclado Palacio Basavilbaso. Allí donde supo funcionar el Club Sirio Libanés, Cata y su chico demostraron que la casa volvió a estar en orden.

Catarina Spinetta y Andrés Mercau

Catarina Spinetta y Andrés Mercau

Los dos hijos músicos de Vicentico: Florián y Vicente animaron un festival cultural

Encuentro cultural que entrelaza al vino con la música y la poesía, el Beba Blend Fest celebró su novena edición. El ciclo que ya es una marca registrada dentro de la agenda social de Buenos Aires, contó en este último encuentro con la participación del escritor Fabián Casas, quien recitó sus poemas, y del músico Florián Fernández Capello. Hijo de Vicentico y Valeria Bertuccelli, Florián compartió escenario junto a su hermano Vicente.

Florián y Vicente, los hijos de Vicentico

La nueva novela de Valeria Luiselli: "Principio, medio, fin", con imaginación poética

La escritora Valeria Luiselli presentó su esperadísima nueva novela “Principio, Medio, Fin” (de Feltrinelli Editores) en el Cultural Thames junto a la Fundación Filba. La autora conversó con su premiada colega Gabriela Cabezón Cámara acerca de su innovadora obra, en la que Luiselli, con una prosa poética y evocadora, recorre la memoria, el tiempo y los mitos para crear un relato que celebra la imaginación como forma de comprender la experiencia humana.

Valeria Luiselli presentó su nueva novela

Evento de carteras con atmósfera mundialista: los invitados interactuaron con los álbumes de figuritas

Para presentar su nueva colección de carteras, sneakers y prendas Glory ’26, Jackie Smith realizó un evento “mundialista” en sus dos locales de Palermo Soho. Los invitados, como Mónica Poggio, Grace Gold, Laurita Fernández, Violeta Urtizberea , Carola del Bianco y su hija Elisa Mayorga, interactuaron para llenar sus álbumes de figuritas. Los dueños de la marca, Julián Lozzia y Valeria Smith, celebraron junto al PR Wally Diamante .

Mónica Poggio y Grace Gold

Violeta Urtizberea y Laurita Fernández

Julián Lozzia y Valeria Smith con Willy Diamante

Carola del Bianco y su hija Elisa Mayorga

El nuevo anuario de los diplomáticos 2026: embajadores y funcionarios, reunidos en un sobrio cóctel

Con la asistencia de muchos miembros de cuerpos diplomáticos acreditados en nuestro país, se presentó en el Aeroparque Jorge Newbery el nuevo Anuario Diplomático 2026. El editor de la publicación, Ariel Blufstein, recibió al embajador de Austria, Gerhard Mayer, y agradeció la presencia de tantos enviados extranjeros, entre ellos el embajador de la República Dominicana, Jorge Marte Báez, y la funcionaria Candie Rosario.

Jorge Marte Báez y Candie Rosario