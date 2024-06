El jueves pasado, Martín "Campi" Campilongo visitó +Caras, el programa conducido por Héctor Maugeri, que se transmite de lunes a viernes en las noches de Caras TV y Net TV. Durante la entrevista, el artista argentino habló de su interpretación de Mamá Cora y el homenaje a Antonio Gasalla

Campi, hijo de Roberto Campilongo y Norma Garuccio, tiene 55 años y una extensa carrera en el espectáculo. El actor y humorista se encuentra por estos días cautivando al público con su participación en la obra de teatro “Esperando la Carroza”, en la que da vida a Mamá Cora, el inolvidable personaje popularizado por su amigo Antonio Gasalla.

La icónica película argentina, dirigida por Alejandro Doria en 1985, es un clásico de la cultura argentina. Debido a su trascendencia, logró inmortalizar célebres frases en el lunfardo porteño como “tres empanadas”, “yo hago puchero, ella hace puchero...”, “ahí lo tenés al pelotudo” y “¡¿dónde está mi amiga?!”.

El revival de la película, ahora en teatro, es un éxito. La pieza escrita por Jacobo Langsner, está siendo dirigida por Ciro Zorzoli en el Teatro Broadway y se convirtió en uno de los fenómenos teatrales del año.

El homenaje de Campi a Antonio Gasalla

Sobre su participación en la obra y, en especial, sobre su interpretación de Mamá Cora, Héctor Maugeri comentó: “Cuando la vi, me pareció impresionante y me llevó a ver a Antonio (Gasalla). Me parece que utilizaste todos tus recursos y potencial”. Hablando de su dedicación y pasión por el teatro, Campi respondió: “Cuando agarro un laburo, pongo todo mi saber sobre la mesa y son treinta años de experiencia. Trato de que Antonio esté presente cada noche”.

Además, de compartir su compromiso con el legado de Gasalla y “Mamá Cora, Campi agregó: “Mi trabajo me permite que ciertos personajes sigan vivos. Si puedo homenajear a personas que hicieron personajes icónicos y formaron parte de lo que somos los argentinos, yo lo voy a hacer”.

Mariano Campi y Antonio Gasalla

Antonio Gasalla atraviesa un momento muy difícil en su vida, cursando un delicado estado de demencia senil progresiva, dado a conocer públicamente meses atrás. “Él está en un hospital y sigue siendo mi amigo. Solo lo pueden ver Carlos, su hermano, y su cuñada. Yo hablo con su hermano cada quince días”, compartió, evidenciando su afecto y respeto por el legendario humorista.

