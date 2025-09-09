Tras la denuncia de secuestro de Jimena Buttigliengo, habló su exesposo Willy Rizzo

La denuncia pública de Jimena Buttigliengo conmocionó a sus seguidores. A través de sus redes sociales, la modelo argentina aseguró que no puede ver a sus hijos mellizos, Willy Andrea y Lynda Rose, y acusó a su exesposo, el empresario francés Willy Rizzo, de mantenerlos “secuestrados” en París.

El descargo de Buttigliengo, donde relató que los niños no pudieron regresar a su casa en Ibiza para iniciar el ciclo escolar, generó una gran repercusión en los medios. “Mis hijos están secuestrados en París por su padre y su familia. No me dejan hablarles”, escribió en una historia de Instagram que rápidamente se viralizó.

La denuncia de Jimena Buttigliengo

La denuncia de Jimena Buttigliengo

La respuesta de Willy Rizzo tras la denuncia de Jimena Buttigliengo

Willy Rizzo rompió el silencio y dio su versión. En diálogo con la periodista Tatiana Schapiro, envió documentos judiciales que datan de marzo de 2024, donde se establece que la custodia de los menores quedó en sus manos y que la residencia habitual de los niños es en su domicilio en París.

“Quisiera hacerle llegar la sentencia en la que Jimena perdió la custodia de los niños”, expresó Rizzo en un mail, aclarando que la decisión fue tomada por un juez de Asuntos Familiares en Francia.

El empresario, además, cuestionó el accionar de la modelo durante los últimos meses: “Hoy Jimena está muy inestable. Sufre graves problemas psicológicos de nuevo, debido a drogas y a salidas. Por esa razón establecí la residencia en París como siempre fue en años anteriores. No hago más que aplicar la ley”.

Willy Ruzzo, Jimena Buttigliengo y sus hijos

En el fallo al que hizo referencia Rizzo, se determina que la autoridad parental es compartida por ambos padres, pero que la residencia queda fijada en el domicilio paterno. Buttigliengo, por su parte, conserva un derecho de visita y alojamiento libre, con fechas específicas durante fines de semana alternados y periodos de vacaciones escolares.

Además, se estableció la prohibición de salida del territorio para los niños sin autorización de ambos progenitores, lo que dificulta cualquier traslado fuera de Francia.

Mientras Jimena Buttigliengo asegura que vive un calvario por no poder estar con sus hijos, Willy Rizzo insiste en que actúa en el marco de la ley francesa y que las medidas adoptadas fueron dictadas por la Justicia.

AM