Tras la furia de Camila Homs, Carmen Barbieri apoyó a Rodrigo De Paul

En la noche del martes el nombre de Camila Homs se volvió tendencia en Twitter, esto porque publicó un par de historias en Instagram mostrando su reacción al ver el reencuentro de Rodrigo De Paul con Tini Stoessel. La mediática claramente estaba furiosa de que el futbolista prefirió ver a su novia primero que a sus hijos.

No obstante, ella no realizó una referencia directa hacia su ex pareja, solo se limitó a escribir: “Nada pa decir. ¿Ustedes? ¿Bien?”, y luego posteó un video en donde hace un gesto con el dedo del medio a la cámara. Sin duda, Camila no le agradó que Rodrigo De Paul haya salido corriendo a ver a la cantante apenas terminó el festejo por la tercera copa del mundo.

Camila Homs y su furia con Rodrigo De Paul.

Este caso fue analizado en Mañanísima, donde Carmen Barbieri sorpresivamente tomó partido por Rodrigo De Paul. Primero, Estefi Berardi trajo el tema al programa: “Ya hay bolonqui entre De Paul, Tini y Cami Homs. Ayer Rodri lo primero que hizo fue reencontrarse con Tini Stoessel que se encontraba ensayando para sus shows en el Hipódromo. Tiene un show todo nuevo y por eso ella no fue a Qatar. Cuando yo subo la noticia a mis redes sociales, muchas personas me preguntan por los hijos. Me dicen: '¿No va a ver a los hijos?’”, señaló la también angelita.

Tras esto, Carmen Barbieri dijo: “Pero bueno, ya habrá tiempo. Yo pensé lo mismo. Quise defenderlo ayer. Yo digo que a los hijos los ve. Los vio antes del Mundial, le ofreció a Cami Homs ir a Qatar con los chicos, pero ella no quiso”, recordó la conductora.

Berardi volvió a intervenir y especificó que a Camila Homs no le molesta que De Paul y Tini estén juntos, sino que su furia nació porque el jugador no fue a ver a sus hijos, luego de no saber de ellos por más de un mes. Sin embargo, Carmen Barbieri no estuvo de acuerdo y cuestionó la actitud de la rubia.

“¿Qué sabés vos si lo tiene superado? Tiene hijos (con él). Si hace eso es dedicado a alguien. Estaría más a mano de Tini, después seguro va a ver a la familia. El orden de los factores... (no altera el producto)”, sentenció la presentadora de Mañanísima.