El romántico mensaje de Rodrigo De Paul a Tini Stoessel tras ganar el Mundial Qatar 2022

Rodrigo De Paul pasará a la historia por contribuir en traerle a la Argentina su tercera copa del Mundo. La luchó y se esforzó al máximo para poder lograr tan importante hazaña, es por esto que su novia, Tini Stoessel le dedicó un tierno mensaje en su cuenta de Instagram en donde muestra lo orgullosa que está por el futbolista.

“Te amo, estoy tan orgullosa de vos y te admiro tanto. ¡Argentina campeón del mundo!”, escribió una Tini muy emocionada. Es importante recordar que, por motivos laborales, la cantante no pudo quedarse para las instancias finales del Mundial Qatar 2022, por lo que tuvo que irse del país asiático, pero apoyó desde el corazón a Rodrigo De Paul.

Rodrigo De Paul expresó su amor por Tini.

Como era de esperarse, Rodrigo no dudó en responderle a Tini y le expresó lo mucho que la amaba: “Te amo, amor de mi vida. Gracias por todo, sos increíble ¡Somos campeones!”, escribió el deportista orgullosamente.

No hay dudas de que el amor entre Rodrigo De Paul y Tini Stoessel está en su mejor momento. A pesar de que han enfrentado varios rumores de crisis, cada vez manifiestan los sentimientos que tienen a través de las redes sociales.

Por qué Camila Homs no llevó a los hijos de Rodrigo De Paul a Qatar

A inicios del Mundial Qatar 2022, la prensa conoció que la ex pareja del centrocampista viajaría al país asiático si Argentina llegaba a instancias finales, esto para que los hijos de Rodrigo De Paul vieran y alentaran a su padre en ese momento tan importante, sin embargo, esto no sucedió.

Camila no viajó a Qatar por desinterés de Rodrigo.

El periodista Juan Etchegoyen entregó una versión muy polémica de los motivos que llevaron a Camila Homs decidir no ir hasta Qatar. En su acostumbrado Mitre Live, el comunicador aseguró que la modelo no viajó porque por parte de Rodrigo De Paul no había interés de ver a sus hijos, por lo que la rubia no se esforzó para organizar una visita a la nación donde se realizaba la copa mundial.