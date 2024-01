Morena Beltrán y Lucas Blondel fueron tendencia recientemente cuando se especuló con que ambos podrían estar saliendo tras una serie de fotos de ambos que se viralizaron en las redes sociales. Aparentemente, la pareja estuvo paseando por Punta del Este cuando diferentes seguidores les tomaron fotografías.

La periodista deportiva que trabaja en ESPN y el futbolista que se desempeña como lateral derecho de Boca Juniors fueron expuestos por el periodista Juan Etchegoyen, quien además de anunciar el bombazo de la relación, confirmó una supuesta infidelidad por parte de la rubia a su exnovio.

Qué dijo Juan Etchegoyen sobre Morena Beltrán y Lucas Blondel

“En los últimos días ha salido una foto en las redes de Morena Beltrán, la periodista deportivo, y el futbolista de Boca, Lucas Blondel, qué raro todo lo que me llega sobre esta relación”, comenzó explicando el periodista. “Quiero ser prudente con lo que me han contado pero es imposible no hacerse algunas preguntas, a mí me hablan de esta relación y me dan info que es por lo menos escandalosa y te voy a detallar todo”, explicó

Morena Beltrán fue expuesta cuando Etchegoyen soltó “A mí me han contado que la comunicadora y el jugador de Boca están saliendo hace por lo menos cuatro meses, pero sacando cálculos me doy cuenta que hace dos meses o menos te diría, ella estaba en pareja con otro futbolista llamado Tomás Mantia”. Finalmente, el periodista reveló “No me dan las cuentas para que More, a quién le escribí para consultarle y no me respondió, haya empezado una relación hace cuatro meses, o quizás le fue infiel a su ex, no quiero ahondar pero es todo extraño”.

SDM