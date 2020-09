Tras los rumores de romance con Coti, Juana Viale se mostró con su novio

View this post on Instagram

Que Coti ni Coti, Juana Viale con su novio Agustín Goldenhorn caminando de la mano moooy enamorados ❤️❤️❤️ #now . . Lo cierto es que Juana y Coti filmaron un video juntos, ósea que los uniría una relación laboral. Y lo cierto también es que Coti se está divorciando de su esposa después de estar muchos años juntos. . #chismesdekerhunters #fanscazachismes #juanaviale