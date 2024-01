Javier Milei está en el centro de la tormenta siempre. Desde que asumió como presidente de la Argentina, la mirada de la prensa y de la población están encima de él para conocer cada paso que da y qué decisiones toma.

Hace unos días, el jefe de Estado fue tendencia luego de que fuera a Mar del Plata con un boleto de avión que pagó con su mismo dinero para ir a ver a su amada, Fátima Flórez. Recordemos que después de las PASO 2023, Javier Milei sostiene un romance con la imitadora, una relación además que, ha sido objeto de críticas y cuestionamientos hacia su veracidad.

Javier Milei y Fátima Flórez

No obstante, Javier Milei y Fátima Flórez se muestran cada vez más juntos, confirmando que son muy felices uno del otro. Pero, tras verse con la flamante Primera Dama, al presidente le surgió un inconveniente "fashion" en las últimas horas.

El problema "fashion" de Javier Milei

Según un programa de Radio Mitre, existe un problema con las botas que Javier Milei debería usar en su próxima visita a la Antártida. "Calza 37 y no hay botas de ese tamaño. Y me consta porque cuando fui a Marambio no había de mi talle y tuve que usar unas botas número 40 que me iban enorme y no podían caminar", aseguró la periodista que soltó la primicia.

De esta manera, luego de su visita a Fátima Flórez en Mar del Plata, a Javier Milei se le suma un nuevo problema más. Por el momento se desconoce qué solución le dará su equipo para que el primer mandatario pueda ir sin problemas a la Antártida.

AM