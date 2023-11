Tras los tres conciertos inolvidables que brindó Taylor Swift en Argentina, una de las cosas que más sorprendió al público nacional fue la visita de Travis Kelce, su novio, quien la acompañó en una de las fechas. Ahora, el deportista estadounidense halagó a los fanáticos que estuvieron en el show y reveló detalles de la cena que compartió junto a la cantante y a su padre.

Travis habló desde el podcast que conduce junto a su hermano Jason Kelce, New Heights, y contó cómo fue su paso por Argentina. Primero, el deportista explicó por qué decidieron no recorrer la ciudad: "No queríamos salir por la ciudad y que la gente piense que no nos importaba la cancelación del recital. Es por eso que decidimos cenar en el hotel".

Travis Kelce junto a Taylor Swift.

Al escucharlo, Jason le comentó con mucho humor: "Fue muy divertido ver todo el rebote que tuvo en las redes sociales, pero especialmente fue divertido ver la expresión de tu rostro".

Finalmente, Travis Kelce reveló que comieron junto a Taylor Swift en su corta estadía en Argentina: "Tienen muy buena comida, man. Comimos empanadas y bifes, tienen buena carne allá".

Qué dijo Travis Kelce sobre el público de Taylor Swift en Argentina

Lo primero que le contó el deportista a su hermano fue cómo era el estadio Más Monumental: “El estadio era increíble. Lo que vendría a ser como el final del campo, había como un área entera, como una fila completa de gente en las alturas, todos estaban parados. Entonces era como si la gente, en vez de tener asientos, sabían a la hora de ir que iban a estar parados”.

Por último, Travis Kelce elogió al público argentino de Taylor Swift: “Había casi 70 mil personas. Tres noches seguidas. Es increíble la cantidad de shows totalmente vendidos que tuvo. Este me voló la mente. Me voló la mente. Fue un público muy eléctrico”.

J.C.C