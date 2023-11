La China Suárez protagonizó tensos reencuentros con Zaira Nara y Rusherking en los Latin Grammy

La China Suárez protagonizó un momento de mucha tensión en los Latin Grammy luego de que se reencontrara con Zaira Nara luego de varios meses y también con Rusherking, con quien tuvo una pública separación.

Hace unos días que el cantante y la actriz habían viajado a Sevilla, el lugar donde se realizó la reconocida entrega de premios. Sin embargo, no hubo ninguna prueba de que ambos se hayan visto antes del evento.

Imagen reciente de la China Suárez.

La tensión se pudo notar en algunas miradas entre los protagonistas, pero el joven no fue el único fantasma del pasado que tuvo que encontrarse la cantante en el evento internacional.

Zaira Nara y Rusherking en los Latin Grammy.

La China Suárez también vio a Mar Lucas, la ex más reciente de Rusherking. Pero eso no fue todo, la actriz además se topó con la presencia de Zaira Nara, que a pesar de no dedicarse a la música, fue invitada al evento. Recordemos que las cosas entre ambas no terminaron bien luego de que la cantante tuvo un affaire con Mauro Icardi.

Las críticas que recibió Maria Becerra tras su presentación en los Latin Grammy

La cantante no solo fue nominada en los Premios Latin Grammy, sino que también se subió al escenario e hizo una presentación de su canción "Ojalá", sin embargo, en las redes no gustó y recibió fuertes críticas.

Algunos de los comentarios que recibió Maria Becerra fueron: "Excelente cantando u más reciente hit. AULLIDO", "¡Que horror!", y "No se entiende lo que cantas Maria!!! Jajajaja".

J.C.C