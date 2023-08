Rauw Alejandro y la Rosalía sorprendieron al mundo de la música y fanáticos al decidir ponerle fin a su relación luego de dos años juntos y en plenos preparativos de boda. Fue tal la sorpresa que la cantante española se vio obligada a escribir un descargo desde su cuenta de Instagram para desmentir los rumores de infidelidades y terceras en discordia.

Fue hace una semana que la artista escribió desde sus historias: ‘’Yo quiero, respeto y admiro muchísimo a Rauw. Ni caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido’’, dejó en claro, tras las hipótesis que venían sacando los fans de Rosalía ya que se decía que el portorriqueño le fue infiel con una modelo.

El descargo de Rosalía

Luego, finalizó: ‘’Este momento no es fácil así que gracias a todo el mundo por entender y respetar’’, agradeció a sus seguidores que, hasta el día de hoy, continúan mandándole mucho amor y apoyo en esta complicada situación.

Un amigo íntimo de Rauw Alejandro reveló detalles inéditos sobre la ruptura con Rosalía

Aunque son muchas las especulaciones que envuelven a su separación. Ahora, un amigo de Rauw Alejandro brindó una versión que cambiaría el panorama por completo, desde Telecinco Socialité: “Es lo más serio que te puedes echar a la cara, es hasta tímido, de hecho, de haber sido alguien infiel, habría sido ella… Él nunca”, afirmó, defendiendo a su amigo, de los rumores de infidelidad.

Rauw Alejandro y Rosalía

“El equipo que está llevando a Rosalía no veía bien la relación con Rauw Alejandro, sentían que la estaba bajando de nivel, que no estaba a su altura, la ven como una gran estrella, como una Kardashian. Y sienten que él no está a ese nivel, era un estorbo para su proyecto profesional porque Rosalía le tenía muy presente en su carrera”, detalló el amigo del artista sobre el equipo de Rosalía y su entorno íntimo, además que tienen pensado llevarla a Hollywood, pero Rauw no estaría dentro de los planes.

Finalmente, el amigo del interpreté reafirmó que Rauw Alejandro se encuentra muy mal y buscó refugio en su familia y amistades, y que: “no saliendo de fiesta para ligar, como se ha dicho”, además de aclarar que fue Rosalía quién tomó la decisión de romper la relación.

D.M