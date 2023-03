En las últimas horas, Paul Burrell, quien fue el mayordomo de Lady Di y la Reina Isabel II durante más de veinte años, reveló algunos secretos desconocidos de la familia real británica también se deleitó con algunas anécdotas dentro del palacio.

Tras un poco más de dos décadas vividas junto a la familia real, en una entrevista con un programa español Viajando con Chester, que tiene como conductor a Risto Mejide, habló de muchos cosas que pasaron mientras trabajaba para la familia.

Paul comenzó a los 18 años desempeñándose en la Casa de Windsor, primero fue lacayo personal de la Reina Isabel II para después convertirse en una persona de confianza. Sobre su primer encuentro con la reina dijo: “Se quedó conmigo. Durante 11 años, a donde ella iba, iba yo. Tenía un aura a su alrededor y nadie penetraba esa burbuja”.

Sobre la intimidad del Príncipe Carlos y la Princesa Diana, reveló como era su relación con el Príncipe de Gales. Contó una anécdota en donde Paul le dijo a Lady Di que su esposo estaba fuera y el papá de Harry lo increpó: “Me dijo: ‘¿Hablaste con la princesa ayer? ¿Qué le has contado?’ Y dije: ‘Que estaba usted fuera’. Me respondió: ‘¿Y por qué le has dicho eso? ¿No puedes mentir? Soy el príncipe de Gales. Un día seré rey de este país y tú harás lo que yo diga. Yo pago tu sueldo y harás exactamente lo que te pido’. Después, cogió un libro y me lo tiró”.

“Diana tenía problemas mentales y él pensaba que estaba loca. Nunca nadie le había dicho que no, excepto Diana. Se atrevió a decir que no a su marido y pagó el precio”, exclamó asegurando que la familia "trataba mal" a Lady Di.

“No creo ni por un minuto que la mataran. Hay cierto misterio alrededor del accidente que no entendemos, y preguntas que no se han respondido. ¿Por qué tardaron una hora en llegar al hospital después del accidente cuando se tarda 10 minutos?”, reflexionó sobre las teorías que giran en torno a la muerte de la Princesa de Gales.

También reveló la conversación que tuvo con Isabel II tras el accidente. Dos horas de charla en donde le contó lo que vivió en París y todo lo que presenció antes del accidente: “Me dijo: ‘Ten cuidado, Paul. Hay fuerzas que actúan en mi país de las que ni yo tengo conocimiento’.

