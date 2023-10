Guido Kaczka fue atacado en las últimas horas por una persona que se encontraba en el estudio de Los 8 Escalones de los Tres Millones que es emitido por El Trece y conducido por el actor. El video se viralizó en la plataforma de TikTok y generó indignación entre los usuarios, que no dudaron en defenderlo.

"Hola, acá estamos. Guido Kaczka es una basura, en los medios de comunicación tendríamos que defender los derechos’’, empezó a los gritos la mujer, que se la escuchaba visiblemente enojada, pero que hasta el momento no sabe saben los verdaderos motivos.

Y continuó con su reclamo: ‘’Los medios de comunicación no defienden los derechos. Porque como yo digo, hay que hacer justicia", continuó mientras recorría el piso, atrayendo la atención de los participantes del programa y los que trabajaban en el programa.

Guido Kaczka

‘’Pasan por la televisión que mataron a una embarazada", dice la joven en el vídeo que publicó en su cuenta de TikTok y como era de esperarse, recibió comentarios negativos, por la manera en que irrumpió en el programa.

Y agregó: "Acá no hacen justicia en este país. Tengo un problema. Me senté en una silla de ruedas, quiero una silla de ruedas", se la escucha decir en otro clip, además de que empieza a llorar muy apenada.

En las redes, los usuarios reaccionaron a dichas imágenes y se podían leer mensajes como: "Me parece que no está en sus cabales, no puede ni hablar correctamente", "No sabe ni lo que dice", "Está loca", "Está muy alterada la gente", "¿Quién es esta tipa maleducada?", expresaron los internautas, dejando en claro que estaban del lado de Guido Kaczka.

Qué dijo Guido Kaczka sobre la mujer que irrumpió en Los 8 Escalones

El conductor dialogó con Clarín y contó los motivos de la persona que entró a los estudios del programa, con el fin de insultarlo en un intento por ''escracharlo'', en un principio Guido dejó en claro que vio los dos vídeos que se viralizaron en la plataforma de Tiktok.

"Al programa van a participar diferentes personas. Va más gente de la que después termina participando. Algunos van a un casting y además hay una preselección, a ella se le dijo que iba a ir a una última selección. No iba a jugar porque estaba nerviosa. Entonces se puso nerviosa, cruzó al estudio y pasó eso. Después se tranquilizó", empezó diciendo.

Finalmente, añadió: "Cuando fueron llamando a la gente, pasó eso que se ve en el video, yo no estaba, esto pasa 3 horas antes del programa, e puso muy nerviosa, se ve en el video cómo la productora la contiene. Después de eso, como estaba muy nerviosa, le preguntaron qué quería, les dijo 'quiero hablar con una psicóloga', llamaron al padre, la convencieron de que no se vaya sola", concluyó Guido Kaczka, sobre el incidente.

