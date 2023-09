Fede Bal, el hijo de Carmen Barbieri, se encuentra al frente del programa "Resto del Mundo" hace varios meses, por lo que tuvo que viajar a distintos países. Sin embargo, en abril del 2022, el conductor tuvo un grave accidente en Brasil, donde debió operarse y tener una larga recuperación.

Cuando se supo la noticia, su madre viajó sin dudarlo para poder estar junto a su hijo en todo el proceso. A pesar de que ya pasó mucho tiempo desde el accidente, la conductora decidió recordar un gesto que tuvo Guido Kaczka con ella luego de que no pudiera ir a las grabaciones de "Los 8 Escalones" durante varios días.

Carmen Barbieri en "Los 8 Escalones".

Cuando Estefi Berardi habló sobre la posibilidad de que Carmen cambie a Guido por Marcelo Tinelli como lo hizo Pampita, la conductora explicó sincera: "No lo dejaría a Guido. Me trata como si fuese una amiga, de la familia. Hace dos años, casi a la par de este programa. La verdad es que la paso bien y estoy agradecida, porque en los peores momentos".

Por último, Carmen Barbieri reveló el gesto que tuvo Guido Kaczka con ella: "Por ejemplo, cuando se accidentó Federico, que falté 10 días, lo llamé y me dijo 'no te hagas ningún problema, faltá el tiempo que necesites', y me siguió pagando como si hubiese estado siempre. Uno tiene que ser agradecida en esta vida, agradecida a Guido, a toda la producción y a Kuarzo".

Carmen Barbieri está nuevamente en pareja

En Intrusos, la conductora de Mañanísima confesó que un nuevo hombre estaría ocupando su corazón. La figura confesó que era un productor y detalló: ’Lo conozco hace mucho tiempo, es del medio y lo quiero’’.

A pesar de que no reveló el nombre de su nueva pareja, Carmen Barbieri decidió compartir en el móvil que le gusta de él: ‘’Me gusta porque es una persona muy derecha, es exitoso en lo que hace, es trabajador’’.

J.C.C