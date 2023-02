La actriz española Úrsula Corberó llegó este fin de semana a Buenos Aires, directamente desde Barcelona, donde hace solo unos días terminó de rodar "El Cuerpo en Llamas".

Úrsula Corberó se mantiene fiel a su estilo de escabullirse y evitar lo máximo que se puede a la prensa y en medio del anonimato aterrizó en Ezeiza. Camino al hotel, la actriz y también novia de Chino Darín, anunció su estadía en Buenos Aires.

Úrsula Corberó está en Argentina y mostró su debilidad por las empanas fritas.

"¡Hola, Baires, vengo a rodar una peli, porque las mujeres facturan!. You Know! y se me han solapado todos los proyectos, pero estoy muy contenta y con ganas de quilombete, no os voy a engañar. Hehe", escribió la talentosa actriz en una de las historias del sábado sobre las 20 hs.

Luego de descansar por el largo vuelo, Úrsula se mostró con emociones encontradas al verse sentada al frente de una tabla llena de empanadas de carne, fritas y otras delicias culinarias propias de la comida argentina. "Vale (Emoji corazón roto)", agregó la famosa actriz, muy recordada por su actuación en La Casa de Papel, con su personaje coral de "Tokio".

Úrsula Corberó aún conserva el amuleto que le regaló Ricardo Darín

En una entrevista para la revista VOGUE México y Latinoamérica, la actriz reveló que tiene dentro de su bolso y entre las curiosidades que mostró, Úrsula sacó un elefante pequeño, el cual lleva como amuleto de la buena suerte.

"Este es un elefantito que nada tiene de especial, excepto, que me lo regaló mi suegro, Ricardo. No sé, me dijo que me iba a dar suerte, pues yo lo llevo en el bolso y la verdad que hasta el momento me ha dado mucha suerte", remarcó Úrsula Corberó.

