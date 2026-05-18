El increíble parecido de Mario Pergolini con sus hijos: las fotos que lo confirman

Mario Pergolini es uno de los conductores más importantes de la televisión y la radio argentina. Su personalidad irreverente y extrovertida lo llevó a marcar una forma de presentarse muy ligada a lo que, en la actualidad, es el formato del streaming. Es por eso que, entre los famosos y sus seguidores, su nombre y marca personal se volvió un diferencial y abrió a una comunidad de más de 900 mil usuarios que siguen su día a día.

Sin embargo, los que también se robaron la atención fueron sus hijos Tomás, Matías y Valentina, que, a su manera, siguieron por el camino de la vida pública. En sus cuentas de Instagram, muestran sus avances, lejos del periodismo que siguió su papá. A pesar de eso, las constantes fotografías que comparten más los momentos tiernos con el conductor, hizo que los usuarios de las redes sociales y seguidores del clan Pergolini se sorprendieran con el increíble parecido que tienen, que en ocasiones va más allá que lo físico.

Mario Pergolini, Tomás Pergolini, Matías Pergolini, Valentina Pergolini

El parecido físico y en gustos de Mario Pergolini con sus hijos, Tomás y Matías

Tomás y Matías Pergolini son los hijos mayores de Mario Pergolini y Dolores Galán, la esposa del conductor. Ellos son los que más cercanos se volvieron al estilo de vida y los gustos de su papá, pero dejaron en claro sus diferencias con él. Los tres hombres del clan son fanáticos del futbol, sobre todo de Boca Juniors, y comparten fotografías y momentos en la cancha, que destacan el parecido físico que tienen entre sí. Además, los tres fueron parte de Vorterix, en diferentes proyectos, deslumbrando una personalidad extrovertida y una facilidad para presentarse frente a cámaras.

A pesar del parecido físico y en algunos gustos, cada uno siguió un camino distinto al conductor. Por un lado, Tomás es el que se mostró más dispuesto a una vida de exposición, pero también desplegó sus talentos culinarios al elegir la carrera profesional de Gastronomía, alejándolo de su trabajo en Vorterix. Por el otro, Matías solo estuvo en un programa frente a cámaras, y luego de mantuvo en la producción, detrás de la exposición. Él es el que más mantiene el bajo perfil, y sigue los pasos de su madre en psicología.

Mario Pergolini, Tomás Pergolini, Matías Pergolini

Parecido físico, caminos diferentes: la relación de Mario Pergolini con su hija Valentina

Valentina Pergolini es la hija menor de Mario Pergolini y Dolores Galán. Por el contrario de sus hermanos, ella mantiene sus redes sociales lejanas a postales con su familia, y las apunta para mostrar su crecimiento como actriz y sus salidas con amigos y seres queridos. Es así como los usuarios de las redes sociales notaron su parecido a su padre, ya que él utiliza de la misma manera su cuenta de Instagram, además de que posan similar frente a la cámara.

Su amor por los colores oscuros a la hora de vestirse y la manera en la que comparten su amor por el arte, demuestra el parecido en personalidad entre padre e hija. Sin embargo, ella es de las integrantes del clan con más perfil bajo, dado que no viraliza detalles de su vida privada. Como hace el conductor, comparte sus proyectos laborales, demostrando el camino diferente que eligió pero el parecido físico y en actitud que tiene con Pergolini.

Mario Pergolini, Valentina Pergolini

¿Qué es de la vida de los hijos de Mario Pergolini?

Mario Pergolini hizo crecer su fama a través de sus irreverentes comentarios y su forma de conducción que marcó a una generación completa. Su nombre pasó a ser uno de los más importantes de la televisión y la radio argentina, y le permitió a algunos de sus hijos a comenzar a hacer su carrera por el mismo camino que él. Sin embargo, ellos descubrieron diferentes pasiones que comenzaron a desplegarlas, formando su propia comunidad.

Tomás, el mayor de ellos, si bien se mantiene como uno de los conductores jóvenes de Vorterix más queridos, con más de 13 mil seguidores en su cuenta de Instagram, comenzó a diferenciarse del periodismo cuando decidió cumplir su mayor sueño. En el 2026, arrancó la carrera de Profesional Gastronómico, desplegando una personalidad desconocida pero una pasión por el ámbito culinario que tiene desde que es pequeño.

Matías, el del medio, y con una comunidad de más de 13 mil seguidores, si bien busca tener un bajo perfil, es de los más conocidos en el mundo de las fiestas urbanas. Esto es debido a su trabajo como DJ en algunos lugares porteños, que lo llevaron a tener un nombre fuera del de su padre. Además, él no siguió por el ámbito artístico, sino que se recibió en el 2025 de Licenciado en Psicología, como su mamá.

Por último, Valentina, la menor, con una comunidad de más de 9 mil seguidores, encontró su pasión en el ámbito puramente artístico, y lejano al periodismo o al streaming. Ella se enfocó en su carrera como actriz, buscando esparcir sus conocimientos en el canto y el baile, y haciendo su debut bajo la dirección de Fer Dente.

Tomás Pergolini, Matías Pergolini, Valentina Pergolini

A pesar de sus diferentes caminos, las postales que comparten y el uso de las redes sociales demuestran el parecido de Mario Pergolini con sus hijos, Tomás, Matías y Valentina. Ellos cuatro mantienen una vida pública, compartiendo sus avances laborales y momentos felices, pero se resguardan en la familia, cuidando la intimidad de la misma.

A.E