Valeria Mazza confirmó su regreso a la televisión: “En septiembre”

Valeria Mazza confirmó, en las últimas horas, su regreso a la televisión con el entusiasmo y el estilo que la caracteriza. A través de su cuenta de Instagram, la modelo empezó a palpitar su regreso a la pantalla chica con proyectos que cruzan las fronteras y la colocarían nuevamente dentro de un formato internacional.

Valeria Mazza dio detalles sobre cómo será su regreso a la televisión

En medio de rumores que la vinculan con la próxima edición de MasterChef Celebrity, Valeria Mazza confirmó su regreso a la televisión. En las últimas horas, la modelo realizó una publicación en sus redes que empieza a palpitar su participación en un proyecto internacional que la tendría como una de las protagonistas.

Según confirmó Paula Varela en Intrusos (América TV), la conductora sería una de las reconocidas figuras que ya están aseguradas para formar parte del formato que tendrá a Wanda Nara como presentadora. “Ya está confirmado Emmanuel Horvilleur, se encienden las hornallas. También está confirmada La Joaqui y Valeria Mazza, que me encanta porque hizo muchos ciclos cocinando”, anunció la periodista.

A pesar de que Valeria Mazza no se pronunció al respecto, la posibilidad empezó a tomar fuerza en distintos medios. Cabe destacar que las grabaciones de MasterChef Celebrity empezarían en los próximos meses con algunos protagonistas que ya están preparándose, mientras que el estreno estaría previsto para el último trimestre del año.

Por su parte, la reconocida modelo argentina utilizó sus redes sociales para confirmar su regreso a la televisión en un proyecto que ya conoce y que trasciende las fronteras. Al responder algunas de las preguntas que le hicieron sus seguidores, la empresaria reveló: “En septiembre volvemos con Jesús Vázquez a presentar el Bailando con las Estrellas por Telecinco”.

El formato que conducirá Valeria Mazza, una adaptación de la franquicia internacional Dancing with the Stars, reúne a distintas celebridades que competirán en pareja con bailarines profesionales. Cada semana, cada dupla presentará coreografías que serán evaluadas por un jurado, que aún no se conoció quién lo conformará. El programa se emitirá dentro del prime time de España y es una de las apuestas más fuertes de la industria ibérica.

De esta forma, la esposa de Alejandro Gravier vuelve a transitar una etapa que se desenvolverá en la televisión. Con sus hijos cada vez más grandes y una carrera consolidada a nivel internacional, la modelo tiene la posibilidad de explorar distintos proyectos que le permiten volver a un espacio en la pantalla chica, donde ya tuvo un gran paso. Su regreso confirma su vigencia con adaptaciones que aseguran entretenimiento y elegancia.

Valeria Mazza confirmó que volverá a la televisión, y lo hará en España como conductora de Bailando con las estrellas. Mientras se prepara para esta apuesta, empezó a circular con fuerza rumores que la vinculan como participante de MasterChef Celebrity para Telefe, pese a que la modelo no lo confirmó, hasta el momento.

