El espectacular antes y después de la cocina de Nicolás Cabré y Rocío Pardo: modernismo y funcionalidad

Nicolás Cabré y Rocío Pardo preparan su boda, tal como adelantaron a Caras en exclusiva, para el próximo 6 de diciembre. Mientras tanto, la pareja remodela su hogar con un equipo de expertos en decoración de interiores para vivir juntos. Tras dejar listos su living y comedor, el actor mostró cómo quedó su cocina y cautivó a sus seguidores de las redes sociales.

Así es la cocina remodelada de Nicolás Cabré y Rocío Pardo

"Terminando la casita", escribió Nicolás Cabré, hace algunas semanas, en su red social de Instagram. Entusiasmado con mudarse allí junto a su novia, Rocío Pardo, el actor volvió a compartir un video para mostrar el increíble "antes y después" de uno de los sectores más importantes de su hogar.

Se trata de la cocina, la cual contó con una gran transformación y pasó de ser un ambiente sin un estilo definido ni terminaciones prolijas a lucir moderno, cálido y funcional. Según se puede ver en el video que compartió el ex de la China Suárez y padre de su hija Rufina, este espacio cuenta con un aire nórdico gracias a la combinación de blanco y madera clara en los muebles.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo

El gran protagonista es, sin dudas, la isla central con tapa de mármol claro, que se encuentra acompañada por sillas altas tapizadas en tono beige. Además, posee una bacha empotrada de color negro, integrada a la mesa. Este detalle suma practicidad y aporta un contraste elegante con la paleta clara que lleva la cocina.

La iluminación también juega un papel fundamental en la decoración ya que cuenta con luces empotradas en el techo, las cuales generan un clima cálido y acogedor. En cuanto a los electrodomésticos elegidos por Nicolás Cabré y Rocío Pardo son de acero inoxidable, como el horno, microondas y la pava eléctrica. Los mismos le suman ese toque sofisticado y toman protagonismo debido a la simpleza y estética minimalista que rodea este sector de la casa.

El antes de la cocina de Nicolás Cabré.

Cabe destacar que este ambiente posee grandes ventanales con marcos de color blanco que ofrecen una vista privilegiada del exterior de la residencia, es decir el enorme jardín con piscina, y permiten la entrada de luz natural durante el día. "Y así es como quedó nuestra cocina terminada", expresó el artista en su posteo y recibió miles de "likes" por parte de sus seguidores.

El después de la cocina de Nicolás Cabré.

Algunos de los tantos comentarios sobre la remodelación fueron los siguientes: "Una belleza", "Felicidades", "Hermosa, que la disfruten mucho", "Divina la cocina". Así, lejos de cosechar críticas o comentarios negativos como suele pasar cada vez que algún famoso abre las puertas de su casa, Nicolás Cabré logró conquistar a todos con el estilo pensado para este sitio.

De esta manera, el espectacular antes y después de la cocina de Nicolás Cabré y Rocío Pardo consistió en dejar atrás el aspecto frío y aburrido para convertirse en un espacio luminoso, moderno y funcional, que se llevó todos los halagos en las redes sociales.