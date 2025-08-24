Sarah Burlando revolucionó Telefe: del baile con Luck Ra a su prueba como coach de La Voz

Desde que nació, Sarah Burlando se ha posicionado en los medios de comunicación gracias a la exposición de sus padres. Tanto el afamado abogado como su mamá, Barbi Franco, muestran a diario el crecimiento de la pequeña en la pantalla chica, pero, sobre todo, en redes sociales. Con tan solo dos años de edad, la niña supo conquistar el corazón de los usuarios y de los espectadores en general.

Esta tarde, La Peña de Morfi se vistió de fiesta al presentar a uno de los artistas del momento y coach de La Voz Argentina: Luck Ra. Sarah aprovechó la alegre música del cantante cordobés para robar miradas y derrochar ternura en la web, mientras la ex azafata de Guido Kaczka registraba todo en su cuenta de Instagram.

Barbi Franco y su hija Sarah Burlando | Instagram

Sarah Burlando revolucionó la tarde de Telefe

Una vez más, la alegría y la picardía de Sarah Burlando quedó capturada por su madre quien no duda en compartir con sus más de 2,1 millones de seguidores cómo su heredera disfruta de una infancia plena y llena de cariño rodeada de los artistas más imponentes de la pantalla chica. Barbi Franco fue una de las invitadas al programa dominguero más visto de la televisión y, como era de esperarse, fue acompañada de la chiquilla que no la deja ni a sol ni a sombras.

Durante el desarrollo del magazine musical, Luck Ra deslumbró con su show y las canciones más populares de su repertorio, en el que se destacó: La Morocha, un ícono del cuarteto actual. Sarah, llena de vitalidad y con un look súper canchero, bailó cada compás sacudiendo su vestido de jean de lado a lado.

Uno de los momentos más tiernos de la jornada fue cuando las cámaras del celular de la influencer la captaron siguiendo el ritmo de la música con el chupete puesto. También, quien se sumó a este momento divertido fue la conductora del certamen, Lizy Tagliani, quien dio varios giros con ella.

Sarah Burlando le copó el sillón a Luck Ra

Sarah Burlando tiene la curiosidad a flor de piel y sin pedir permiso alguno se subió al emblemático sillón de Luck Ra, animándose hasta hacer el gesto de apretar el borón seleccionador. Con una mirada pícara y la boca abierta -expresión típica que hacían los jurados de La Voz para seleccionar a los artistas que querían que conformen su team- la pequeña ocupó un lugar de privilegio para cientos de artistas y referentes musicales.

Finalmente, el domingo culminó con una puesta al aire madre e hija en el cierre del programa mientras el cuartetero desplegaba su performance frente al público allí presente. La hija de Fernando Burlando se la vio en todo momento con una simpatía única pero aferrada a su madre y rodeada del cariño de sus tíos artísticos -Lizy y Leuco-. Barbi Franco, por su parte, dio por concluida una movilizante jornada donde la maternidad convivió, una vez más, con sus compromisos laborales.

Sarah Burlando y la modelo se hicieron presentes en La Peña de Morfi | Instagram

No hay dudas que Sarah Burlando, así como otros descendientes de personajes famosos, tienen un futuro traído en los medios de comunicación en los que el pánico escénico y la dinámica de un plató de televisión no tienen por qué detenerla improvisadamente y poner su propia personalidad.

NB