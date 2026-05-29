La verdadera historia de Marcela Tinayre y su primer marido, Ignacio Viale del Carril

Marcela Tinayre es uno de los personajes de la televisión más observados por las redes sociales y los medios de comunicación. El clan de Tinayre marcó su presencia en la vida pública, generando protagonismo en varios momentos. Sus historias románticas movilizaron a los usuarios y generaron interés mediático por cómo se fueron construyendo y los hijos que surgieron de cada relación.

Ignacio Viale del Carril fue su primer esposo y de las parejas más importantes para Marcela. La pareja vivió una historia de amor digna de la televisión, y un flechazo que los unió por más de 14 años juntos. Sin embargo, su separación marcó el final de la relación mediática, pero no del trato cordial que siguen manteniendo en la actualidad. Su verdadero vínculo va más allá del enamoramiento que vivieron en el pasado y de los hijos que los une por toda la vida.

El casamiento de Marcela Tinayre e Ignacio Viale del Carril

La historia de amor de Marcela Tinayre e Ignacio Viale del Carril, su primer esposo

La historia de amor de Marcela Tinayre e Ignacio Viale del Carril comenzó en el verano de 1973. En una reunión social, amigos en común los presentaron y el flechazo fue inmediato. La conexión entre ambos creció desde un primer momento, y el noviazgo fue casi instantáneo. Ambos comenzaban a dar sus primeros pasos en sus carreras, volviéndose compañeros fieles del otro. Por un lado, Marcela comenzaba a aparecer en los medios de comunicación, e Ignacio era un joven y prometedor diplomático.

El amor entre ambos eran tan fuerte que, ese mismo año, en septiembre, contrajeron matrimonio en una de las bodas más importantes y comentadas de la época. Frente a más de 500 invitados de la alta sociedad y el espectáculo, Tinayre dio de qué hablar con su vestido strepless, diseñado por Gino Bogani, siendo el primero de este corte que se usaba para la novia en ceremonia civil y religiosa. Las postales del mismo se viralizaron en los medios de comunicación, y ambos continuaron con su relación en el exterior de la Argentina.

El casamiento de Marcela Tinayre e Ignacio Viale del Carril

La familia que construyeron Marcela Tinayre e Ignacio Viale del Carril: la relación después de la separación

Tras la boda, Marcela Tinayre e Ignacio Viale del Carril se mudaron al exterior y pasaron sus primeros años viajando por el mundo debido a las misiones diplomáticas del hombre, un estilo de vida que la conductora acompañó de cerca. En 1981, la pareja se volvieron padres por primera vez, con el nacimiento de Ignacio "Nacho " Viale, el 2 de enero. En 1982, la familia se cerró con la llegada de Juana Viale, en abril. Ambos niños se llevaron desde el comienzo la atención mediática, al ser los nietos de la máxima diva de la televisión argentina, Mirtha Legrand , y del prestigioso director de cine Daniel Tinayre.

Marcela Tinayre e Ignacio Viale del Carril, con su hijo Nacho

Sin embargo, y a pesar del amor que ambos sentían, los años siguientes a volverse padres se volvieron los últimos como pareja. Las presiones de sus respectivas agendas laborales terminaron por desgastar la casi inexistente convivencia. Finalmente, en 1987, y tras 14 años de relación, se dio a conocer públicamente la separación de ambos. Nacho tenía 6 años y Juana 5 años, y se instalaron junto a su mamá en Buenos Aires, manteniendo una la crianza escolar cercana a toda su familia. Durante los primeros años después del divorcio, los medios de comunicación notaron cierta tensión entre la expareja. Con el correr de los años, se limaron las asperezas y comenzó una relación más cercana entre ambos.

Marcela Tinayre e Ignacio Viale del Carril, con su hija Juana

El presente de Marcela Tinayre e Ignacio Viale del Carril: complicidad y compañerismo

Tras su relación, tanto Marcela Tinayre como Ignacio Viale del Carril volvieron a apostar al amor, y mantuvieron una cercana relación de compañerismo y complicidad. Por un lado, el diplomático mantuvo un bajo perfil tras el noviazgo, y se casó nuevamente con Mariana Virasoro Lozano, quien luego se volvió la madre de Manuela "Manu" Viale y Matías Viale. Por el otro, la conductora mantuvo su alto perfil público, al igual que incentivar el de sus hijos. Se enamoró intensamente de Marcos Gastaldi, padre de su tercer y más pequeño hijo Rocco Gastaldi.

A pesar de sus diferentes vidas, Marcela Tinayre dejó en claro en diversos posteos de cumpleaños y coincidencias en eventos que existía una buena relación entre ambos. "Una bella vida rodeado de amor y buenos recuerdos. Vamos por mucho más", fue uno de los mensajes que le dejó en su cumpleaños, junto a postales de su tiempo en pareja. Los seguidores de la conductora notaron que la amistad surgió del romance que hubo en un momento, y sigue manteniéndose firme con el correr de los años.

Marcela Tinayre e Ignacio Viale del Carril

Marcela Tinayre e Ignacio Viale del Carril son de las parejas mediáticas más recordadas, y de las historias de amor más fuertes de la conductora. El verdadero vínculo yace en la amistad y más allá del romance que tuvieron en un momento, manteniéndose como un equipo y compañeros por la familia que construyeron juntos.

A.E