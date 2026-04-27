Los mejores looks de Juana Viale, la ganadora del Martín Fierro de la Moda de Oro

Esta cuarta entrega de los premios Martín Fierro de la Moda estuvo atravesada por fuertes referentes del universo fashionista que, a lo largo de todo el 2025, desplegaron looks y atuendos que cautivaron a las audiencias y a los expertos en la materia. Tal es así que, Juana Viale se consagró ganadora del Oro, marcando un ícono en su carrera profesional y continuando el legado de su familia.

Juana Viale, ganadora del Martín Fierro de Oro de la Moda

A lo largo de sus programas de almuerzos, Juana Viale logró imponerse como referente de estilo y personalidad llevando looks sumamente disruptivos y apostando tanto al color, estampados como así también texturas. Así, la nieta de Mirtha Legrand y heredera de la cabecera de las mezasas logró, con sus estilismos, ir en línea de la premisa de la organizadora del evento, Flavia Fernández: “hacer hablar de moda en el prime time”.

Look de Juana Viale en los Martín Fierros de la Moda | Créditos: Prensa Telefe

Con la imagen de la artista frente a cámaras, peluqueros, maquilladores y diseñadores pudieron volcar todo su arte y destacarse desde los aspectos técnicos. De esta manera, Juana aparecía cada fin de semana con outfits sumamente disruptivos, incluso en el ciclo que conduce en Eltrece, dedicó una sección exclusiva a hablar de su vestuario. Asimismo, cada uno de estos estilos fue difundido en la cuenta personal de Instagram del programa destacando a los creadores.

Looks de Juana Viale, ganadora de los Martín Fierros de la Moda | Instagram

Al momento de brindar su discurso tras consagrarse la gran victoriosa de la noche, expresó: “No me lo esperaba. Quiero agradecer a mi equipo y principalmente a mis hijos que son los que aguantan a una madre laburadora que muchas veces no está en la casa. A mi madre, que ella trabajó mucho en la moda y me enseñó mucho. A mi abuela, Mirtha, que es la más coqueta y es algo que no se verá jamás en la faz de la tierra. Heredé algo que no sé qué es, pero acá está”, dijo en su discurso.

Juana Viale, looks que cautivaron y marcaron presencia

Juana Viale se convirtió en una indiscutida del universo fashionista no sólo por su rol como conductora, sino también por impulsar la moda argentina desde su lugar en la televisión. En varias temporadas de los programas La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana (Eltrece), promovió convocatorias destinadas a diseñadores emergentes, quienes enviaban bocetos especialmente pensados para ella. Los diseños seleccionados se confeccionaban y luego eran presentados en vivo durante las emisiones, donde la actriz lucía cada prenda y se destacaba públicamente el nombre del creador, generando así una vidriera importante para nuevos talentos.

Looks de Juana Viale, ganadora de los Martín Fierros de la Moda | Instagram

En este marco, los looks que presentó a lo largo de estas iniciativas se caracterizaban por ser piezas únicas, muchas veces de estilo couture, con cortes llamativos y detalles elaborados. Eran frecuentes los vestidos largos con siluetas estructuradas, mangas voluminosas, capas, transparencias o bordados artesanales, además de propuestas con telas recicladas o materiales poco convencionales. Cada vestuario buscaba impactar visualmente y transmitir una identidad propia, convirtiendo el momento de su aparición en pantalla en un pequeño desfile que combinaba elegancia, creatividad y un fuerte debate entre los especialistas. Aunque a veces trabajó con diseñadores ya consagrados, la hija de Marcela Tinayre supo intercalar y darle espacio a nuevas generaciones.

El recorrido de Juana Viale dentro del universo de la moda en la pantalla chica no sólo consolidó su identidad estética propia, sino que también reafirmó su rol como impulsora de talento y creatividad en la televisión nacional. Su consagración en la cuarta edición de los premios Martín Fierro de la Moda reconoció su camino construido donde la vanguardia y la audacia se transformaron en una oportunidad para resaltar el diseño cien por ciento argentino y mantener vigente la tradición de vestidos asociada históricamente a su abuela, Mirtha Legrand. "Lo logramos, lo tenemos. Acá está Martín (por la estatuilla) que está recontento de matchear conmigo, así que estoy muy feliz muy contenta. Esto también es de ustedes", expresó en el detrás de escena.

NB