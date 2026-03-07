Adiós a los cuadros colgados: la casa de Marcela Tinayre impone la tendencia Leaning Art

La decoración del hogar de Marcela Tinayre se convirtió en una fuente de inspiración para quienes siguen las nuevas tendencias en diseño de interiores. A través de las imágenes que compartió en su cuenta oficial de Instagram, se puede observar un estilo elegante y sofisticado, donde cada elemento parece cuidadosamente distribuido. Uno de los detalles que más llama la atención es la forma en que los cuadros se integran al ambiente, no solo como piezas decorativas, sino también como protagonistas de la composición estética de su lujosa mansión: el leaning art -o arte apoyado-.

Marcela Tinayre apuesta al leaning art

Las redes sociales se convirtieron en una ventana virtual donde los cibernautas pueden espiar a los famosos y a sus casas. En este caso, en varias fotografías del interior de la vivienda de Marcela Tinayre se percibe una tendencia que cada vez gana más terreno en el mundo del interiorismo: el Leaning Art. Esta propuesta consiste en apoyar cuadros y obras de arte directamente sobre el suelo o sobre muebles bajos, en lugar de colgarlos en la pared. El resultado es una atmósfera más relajada, disruptiva y contemporánea, que rompe con la rigidez de las composiciones tradicionales y aporta una sensación de dinamismo a cada ambiente.

Casa de Marcela Tinayre | Instagram

En este marco, la hija de Mirtha Legrand apuesta por paredes en tonos neutros, iluminación cálida y detalles arquitectónicos que brindan elegancia, como molduras clásicas y espejos redondos con bordes led. Allí, las obras de arte aparecen apoyadas en el suelo contra la pared, creando un punto visual interesante. Este recurso permite que los cuadros formen parte del entorno sin saturar las paredes y, al mismo tiempo, apuesta por una decoración que crece en la actualidad.

Uno de los rincones más llamativos -y favoritos de la conductora- muestra varias piezas artísticas dispuestas sobre el piso, recostadas contra la pared debajo de una mesa recibidora. Los marcos dorados destacan sobre el fondo claro y generan un contraste que aporta elegancia y glamour. La composición parece pensada para que las obras dialoguen entre sí, conformando una mini galería informal.

Casa de Marcela Tinayre | Instagram

La coherencia visual dentro de la casa de Marcela Tinayre

La elección de marcos dorados es otro rasgo distintivo de la casa de Marcela Tinayre. Aunque en otras habitaciones sí se observan cuadros colgados, todos mantienen una coherencia visual marcada por ese mismo tipo de marco. Este detalle ayuda a unificar los espacios y a crear una identidad decorativa, donde el arte se convierte en hilo conductor entre los distintos ambientes.

El estilo general combina elegancia clásica con guiños modernos. Los pisos claros, las barandas metálicas doradas y los muebles de líneas simples conviven con estas obras de arte, aportando diversas texturas. En este contexto, la tendencia Leaning Art funciona como un recurso que suaviza la formalidad del espacio y suma un guiño a las tendencias internacionales de decoración.

Marcela Tinayre | Instagram

Así, Marcela Tinayre demuestra cómo pequeños gestos de diseño pueden transformar por completo los ambientes de su hogar, teniendo el Leaning Art como horizonte deco. La disposición de los cuadros, lejos de ser un simple detalle, se convierte en una decisión estética que marca tendencia y confirma que el arte también es parte de la identidad de la casa de la presentadora. Sus seguidores, por su parte, no solo resaltan su impronta, sino la elegancia que trasciende a cada rincón de su lujosa mansión.

NB