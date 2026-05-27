Alejado de las cámaras, qué es de la vida de Rocco Gastaldi, el hijo de Marcela Tinayre

El clan de Mirtha Legrand y Daniel Tinayre creció, con sus dos hijos, tres nietos y, hasta el momento, tres bisnietos . Muchos de ellos eligieron la vida de la televisión y, por consiguiente, están expuestos en medios de comunicación. Sin embargo, el hijo menor de Marcela Tinayre decidió alejarse diferenciarse de aquellos miembros.

Rocco Gastaldi es uno de los integrantes que más intriga le da a los usuarios de las redes sociales, debido a su ausencia en la vida pública y a su decisión por mantenerse lejano de las cámaras. A pesar de eso, es protagonista de postales que comparten sus seres queridos, en días especiales como lo es su cumpleaños o eventos de lujo que organiza la Diva. Con bajo perfil y un futuro brillante, el joven de 24 años deja de qué hablar a los usuarios y sorprende a las celebridades que llegan a conocerlo.

Rocco Gastaldi y Juana Viale

El nacimiento de Rocco Gastaldi, el hijo de Marcela Tinayre

El 24 de agosto de 2001, nació Rocco André Gastaldi, el único hijo en común de Marcela Tinayre y el recordado empresario de las finanzas Marcos Gastaldi. La noticia trajo felicidad al clan, ya que se trataba de un pequeño muy esperado por todos, a los 50 años de la conductora. Marcela realizó un tratamiento de fertilidad asistida. En aquellos años, se vivían duros momentos para los Tinayre, debido al fallecimiento de Daniel Tinayre y el de Danielito, el hijo mayor de la Diva.

En medio de un difícil contexto familiar, el pequeño llegó y llenó de alegrías, convirtiéndose el consentido de la familia. Desde sis primeros años de vida, lo mantuvieron ajeno a la mirada pública y mediática que, de por si, los rodea, y el forjó una personalidad única y diferente a la de todos los integrantes. Esto no le impidió ser uno de los más unidos, dando su presencia y carisma en todos los eventos que realizan, haciendo que las celebridades destaquen su personalidad e inteligencia.

Rocco Gastaldi y sus padres, Marcos Gastaldi y Marcela Tinayre

La relación de Rocco Gastaldi y su familia

Rocco Gastaldi es el menor de los Tinayre, y forma una familia ensamblada con 3 hermanos mayores. Por el lado materno, tiene al productor Nacho Viale y a la actriz y conductora Juana Viale. Con ellos, se lleva más de 20 años de diferencia, generando una relación basada en la protección. Por el lado paterno, es hermano de la ex-Bandana Valeria Gastaldi, con quien también se lleva 19 años de diferencia. A pesar de esto, sus hermanos no dudan en cuidarlo y destacar su personalidad en las fechas importantes, compartiendo tiernas postales y momentos divertidos e íntimos.

Rocco Gastaldi, Marcela Tinayre

Rocco Gastaldi no duda en ser parte de los momentos y días más importantes de su familia. Es por eso que, en las imágenes que ellos publican, él aparece cuando se trata de cumpleaños y momentos honoríficos para su abuela, Mirtha Legrand. Al momento del embarazo de Marcela Tinayre, la Diva se mostró reacia hacia la elección del nombre, pero con el tiempo comenzó a gustarle, destacando el diferencial sobre todos. Rocco se volvió el "nieto mimado", siendo foco de atención de la conductora, quien no dudó en revelar que lo llama como "Roquito", destacando que es el más chico del clan y la relación íntima que ambos tienen.

Rocco Gastaldi, Mirtha Legrand

Lejano a las redes sociales, así es la vida de Rocco Gastaldi, el hijo de Marcela Tinayre

Si bien es protagonista de algunos mensajes tiernos que sus seres queridos le dejan en Instagram, el joven de 24 años, casi 25, decidió mantenerse sin redes sociales y sin aparecer frente a las cámaras. A pesar de eso, los que lo conocieron destacan su brillantez, al momento de entablar conversación, y su carisma. Para su cumpleaños en el 2025, su mamá lo definió como "gran observador de la vida, buena y noble persona". Además, le sumó: "Que nada empañe tu maravilloso ser de luz y de paz…brillante compañero de vida, amigo muy querido, acompañarte en tu crecimiento me emociona y me enorgullece tu calidad humana. Te amo hijo".

Según dieron a conocer algunos medios de comunicación, tras finalizar el secundario, eligió estudiar la carrera de Ingeniería. Es así como dejó aún más en claro que no buscaba pertenecer al estilo de vida público de su familia, pero sigue demostrando su inteligencia y amor por ellos en la intimidad.

Rocco Gastaldi, el hijo de Marcela Tinayre

El hijo menor de Marcela Tinayre sigue generando curiosidad entre los usuarios de las redes sociales y los medios de comunicación, manteniendo un bajo perfil y una vida alejada de las cámaras. A pesar de eso, Rocco Gastaldi es de los más destacados por todo el clan familiar, siendo centro de orgullo y ternura de todos los que se refieren a él cuando hablan en sus trabajos mediáticos.

A.E