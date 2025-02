La escándalosa detención de Morena Rial se volvió tendencia en redes sociales y fue comentada por varios medios de comunicación. Algunos periodistas dieron los detalles de su primera noche en la cárcel, cómo operaba la banda con la que robaban viviendas, entre otras cosas. En medio de estas noticias mediáticas, Jorge Rial se pronunció y puso fin a varios rumores. De esta manera, también reveló la razón por la que no irá a visitar a su hija, y sorprendió a todos los seguidores.

Jorge Rial y Morena Rial

La verdadera razón por la que Jorge Rial no quiso visitar a su hija Morena en la cárcel

Morena Rial se encuentra detenida en la Comisaría N°7 de San Isidro. La joven está acusada de robo doblemente agravado por modalidad escruche, ya que cumplió el rol de chofer de la banda. En varios medios de comunicación, salieron videos a mostrar cómo realizaban los delitos y se la podía distinguir a ella. En este contexto, Jorge Rial, su papá, prefirió pronunciarse al respecto y fue tajante. "Estoy yendo a buscar a mi nieto. Morena se tiene que hacer cargo de sus actos, hoy mi prioridad es Amadeo", expresó en Mañanisima.

More Rial detenida

Sin embargo, y a dos días de la detención, el conductor volvió a referirse a las cámaras para aclarar algunas cosas. En su ciclo de C5N, apuntó contra los medios de comunicación por cómo daban la noticia. “Me duele ver todo esto, me duele ver en cadena nacional. Y está bien porque acá se da la tormenta perfecta entre los medios ávidos de información, me incluyo, y porque mi hija además tiene la avidez de entregar la vida”, expresó.

Jorge Rial y sus hijas

En esa línea, le consultaron cómo se encontraba Morena, y él aseguró que la trataban como "a cualquier persona". “Lo valoro. Sigo apostando a que esto sea el fondo que finalmente toque mi hija”, reflexionó. El conductor aseguró que ella estaba incomunicada y esa era una de las razones por las que no podía verla. Además, agregó: “Yo no puedo acceder a ella y tampoco lo haría en este momento porque me parece que es llegar a una comisaría o a un juzgado y alimentar un circo”.

La detención de Morena Rial seguirá siendo tema en los medios de comunicación hasta que se aclare la situación y se sepa la condena. Por su parte, Jorge Rial priorizó darle la importancia a su nieto, Amadeo, quien se encuentra al cuidado de su abuelo. El bebé y el conductor demostraron tener una gran relación, a pesar de que estas condiciones fueron las que los llevaron a conocerse.

A.E