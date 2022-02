Instagram

Verónica Lozano está de nuevo en Buenos Aires, luego de haber pasado por una operación en Estados Unidos, producto del accidente que tuvo en Aspen, Colorado, Estados Unidos, cuando esquiva en sus vacaciones con su familia y amigos.

Tras su regreso, Verónica Lozano compartió en sus redes sociales algunos de los mensajes y obsequios que con amor le envió su equipo de trabajo en “Cortá por Lozano”. ¡Ay son muy amor!, comentó la presentadora en Instagram.

Verónica Lozano tuvo un conmovedor recibimiento de su equipo en Telefe.

“Muy emocionada me llegó esta foto divina de todo mi equipo amado. Seguramente algunos no están porque estaban en sus puestos de trabajo y no llegaron a la foto, pero están en mi corazón. ¡Los amo profundamente!

Desde la comunidad de su hogar y en compañía de las personas que ama, Vero Lozano publicó la foto impresa que le mandaron sus compañeros de trabajo y un ramo de flores. Asimismo, subió otros mensajes de seguidores que se alegraron de verla de regreso en el país.

Accidente de Verónica Lozano en Aspen

A días de haber llegado a las montañas de Aspen, Estados Unidos, para pasar sus vacaciones con sus hijos y esposo, “El Corcho” Rodríguez y amigos, la presentadora sufrió una terrible caída de más de 7 metros.

La noticia la dio a conocer Ángel de Brito y rápidamente se fueron dando detalles de lo sucedido. Vero Lozano se cayó desde una aerosilla y sufrió importantes facturas en sus dos tobillos, por lo que debió ser atendida de emergencia y trasladada al hospital Valley de la zona.

El pasado jueves 17 de febrero se conoció que la presentadora tuvo que ser sometida a una operación de reconstrucción de talones. Una vez transitados sus primeros días del posoperatorio y Vero Lozano ya estaba lista para subirse a un avión, regresó al país.