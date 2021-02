Vicky Xipolitakis habló de sus problemas de salud y apuntó contra su ex

La aparición de la carta que Vicky Xipolitakis hizo extensiva al Juez Lucas Aón se convirtió en una de las noticias de la semana.

Mediante una misiva que circuló en diferentes medios, y que llegó de manera exclusiva a CARAS DIGITAL, sale a la luz el tremendo problema de salud que atraviesa la ex participante de Masterchef.

"Mis ovarios dejaron de funcionar por el estrés que vengo acumulando", dice parte de la carta que envió por mail a sus asesores. "Pensé que no me iba a pasar porque me siento una mujer fuerte, pero no soy un robot y reventé", asegura.

"Hoy me enteré de esta triste y shockeante noticia de que mis ovarios dejaron de funcionar y no producen más óvulos por el estrés que vengo acumulando. Justicia hasta el momento con nosotros no hubo", dijo en relación a la extensa causa que enfrenta contra su ex marido, Javier Naselli papá de Salvador Uriel, su hijo.

Además de la misiva Vicky Xipolitakis adjuntó tres documentos médicos de su terapeuta, su endocrinóloga y de un laboratorio clínico, para avalar sus dichos.

Vicky Xipolitakis reveló la suma que le pasa Naselli como manutención

Durante la misma extensa carta, Vicky hizo su descargo y reveló la suma que le envía Javier Naselli para la manutención de Salvador. "Es una vergüenza e injusta la cuota de alimentos que están pasando, dictaminada por el Poder Judicial, porque un exabogado no contestó, vencieron los plazos y ¿pagamos nosotros los platos rotos? Determinando el 50 por ciento cada uno de los gastos o ¿se creen que yo tengo los ingresos de Naselli " inició Vicky.

"50 mil pesos mensuales que me pasa cobra la mujer que me ayuda a mí en la casa, es la misma que tengo que tener para que esté en la visita junto a la asistente social con el padre y lo pago yo (más su comida, transporte, etc)", sentenció.