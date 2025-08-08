Aunque haya sido un "galán" de televisión, Gustavo Bermúdez supo cosechar un perfil bajo y mantener a su familia resguardada de la exposición que tenía por su exitosa carrera. La actual pareja de Verónica Varano es padre de Camila y Manuela, fruto de su relación pasado con Andrea González, con quien estuvo durante más de 20 años.

Camila, precisamente, decidió seguir el camino audiovisual en el que brilló su padre, pero desde un rol que le permite conservar un estilo de vida discreto y alejado de los flashes.

La vida de película de Camila, la hija de Gustavo Bermúdez que triunfa en el exterior y lo convirtió en abuelo

Camila Bermúdez González es la primogénita de Gustavo Bermudez, tiene 34 años y estudió Diseño de Imagen y Sonido y Dirección en la Universidad de Buenos Aires. Lejos de ser actriz o mostrarse frente a un escenario como lo hace su padre en obras de teatro, optó por una formación más bajo perfil.

Esta perspectiva técnica y creativa, que adquirió durante los años en la UBA, le permitió ingresar al mundo del entretenimiento y comenzar su carrera en diversas productoras. Entre ellas, Pol-ka, donde trabajó mucho tiempo al lado de Adrián Suar ya que él era el dueño de la misma, Warner y HBO, donde explotó su potencial en producciones para Estados Unidos y México.

Gustavo Bermúdez junto a su hija Camila y su amigo Adrián Suar.

Camila también formo parte de la adaptación chilena de la exitosa serie “Educando a Nina”, protagonizada por Griselda Siciliani en nuestro país, lo que le permitió compartir trabajo con su padre ya que estuvo dirigida por él. En diálogo con La Nación, Gustavo Bermúdez contó que la experiencia de trabajar juntos fue “muy buena” y que, a raíz de que “todos hablaban maravillas de ella”, le confió un área clave de la producción de la tira.

Camila Bermúdez

Así, la joven fue demostrando con el pasar del tiempo que se encuentra más que preparada para encarar producciones televisivas y es al día de hoy que sigue escalando en una productora internacional, que le brinda la posibilidad de dedicarse a la industria audiovisual, pero desde el detrás de escena.

La heredera de Gustavo Bermúdez, que creció en San Martín de los Andes y triunfa en el exterior, se convirtió en madre en 2021 de una niña llamada Bruna. Aún así, continuó trabajando con dedicación y esfuerzo dentro del arte audiovisual, aunque eso sí con total discreción. De hecho, su cuenta de Instagram es privada y en sus redes sociales, como Linkedin, se limita a contar que es "productora en Warner Media", aunque no presenta mayor actividad que esa.

Gustavo Bermúdez

El artista, que protagoniza "La cena de los tontos" en reemplazo de Mike Amigorena, respeta esta decisión y tampoco comparte imágenes de sus hijas, ni tampoco de su primera nieta. Esta actitud reservada sobre la vida de sus seres queridos es algo que siempre mantuvo pese a haber sido una de las figuras más importantes de la televisión, protagonista de exitosas novelas de amor y el galán más buscado por los programas de espectáculo.

De esta manera, Camila, la hija de Gustavo Bermúdez, tuvo una vida de película: se crio en la Patagonia, estudió Diseño de Imagen y Sonido y Dirección en la UBA, triunfa en el exterior como productora y convirtió al actor en abuelo por primera vez en 2021.