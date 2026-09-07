Virginia Da Cunha y Milton Amadeo de Mambrú, revelaron detalles desconocidos de su relación

En un emotivo encuentro, integrantes de dos bandas que salieron del programa de PopStars en los años 2000, Bandana y Mambrú se unieron en Olga, para festejar el cumpleaños de Migue Granados en un evento que se llamó “Mambrú-Bandana day” y fue transmitida en vivo a través del programa de streaming “Soñé que volaba”, donde revivieron momentos, anécdotas y secretos que hasta entonces permanecían en la penumbra como el romance Virginia Da Cunha y Milton Amadeo.

Virginia Da Cunha y Milton Amadeo confirmaron lo que era un secreto a voces: "Estuvimos casi tres años de novio"

De la reunión organizada por Migue Granados para su programa de streaming en Olga participaron Germán Tripel, Milton Amadeo, Emanuel Ntaka y Paolo Silberberg, integrantes de Mambrú, aunque la presencia de Gerónimo Rauch estuvo ausente por motivos de viaje al extranjero. Por parte de Bandana, asistieron Lourdes Fernández y Virginia Da Cunha, mientras que otras integrantes como Lissa Vera, Valeria Gastaldi e Ivonne Guzmán no pudieron asistir por diferentes razones. Sin embargo, la atención se centró en la relación oculta de Virginia y Milton.

Virginia Da Cunha//Facebook

Fue la cantante quien rompió el silencio y recordó el vínculo que tuvo con el ex Mambrú en la década del 2000, cuando ambos grupos estaban en el pico de la fama por haber salido de uno de los realities más vistos de la época PopStars. “Estuvimos casi tres años de novios”, confesó la joven y recordó que mantuvieron su vínculo en secreto: “Tuvimos los primeros dos años un romance escondido”.

La relación entre Virginia Da Cunha y Miltón Amadeo surgió antes de que Mambrú se formará como banda. El vínculo de amor nació cuando las cinco mujeres del grupo Bandana fueron a ver el casting que se estaba haciendo en Popstars y fue ahí que la rubia se enamoró del futuro cantante.

Milton Amadeo//Facebook

La difícil relación de Virginia Da Cunha y Milton Amadeo

La dificultad de mantener su romance en la clandestinidad quedó reflejada en sus propias palabras. Cuando Migue Granados le consultó a Virginia Da Cunha si la relación era linda. La joven fue contundente y sin filtros respondió: “No, la verdad una mierda. No podíamos tomar un café, un helado ni salir donde vivíamos en el auto. Me tenía que esconder”.

La situación, lejos de ser sencilla, requería de una planificación meticulosa para evitar ser descubiertos y preservar la ilusión de las fans, quienes en aquel entonces tenían expectativas y sueños relacionados con la relación de sus ídolos. “Todo un operativo porque no podíamos romper la regla, porque las chicas no podían perder la ilusión de poder estar con él, eso era parte del negocio”.

Virginia Da Cunha//Facebook

La historia de Virginia Da Cunha y Milton Amadeo revelaron que los rumores de amor entre una de las Bandanas y un Mambrú eran ciertos. Además, los protagonistas dejaron en evidencia el detrás del reality, la fama y el estricto contrato que los jóvenes artistas de aquella edición de PopStars debían respetar para no perder a su público.