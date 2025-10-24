Las Bandanas reaccionaron tras el hallazgo de Lourdes Fernández: los sentidos mensajes de Valeria Gastaldi, Virginia da Cuhna y Lissa Vera

Lourdes Fernández fue protagonista de todos los canales en el día de ayer, jueves 23 de octubre, luego de que su madre denunciara su desaparición y salieran a la luz las situaciones de violencia que padecía la cantante en manos de su expareja, Leandro García Gómez. Luego de varias horas y un intenso operativo, la policía accedió al domicilio de él, la encontró y el hombro fue detenido.

Tras más de 12 horas de incertidumbre, Lourdes Fernández fue hallada en la casa de su expareja Leandro García Gómez, quien había mentido a las autoridades asegurando que no sabía nada sobre ella al igual que su madre. El sujeto fue detenido después de la denuncia de violencia de género.

La artista fue asistida por el SAME y trasladada a un hospital tras encontrarla en estado de vulnerabilidad. En TN, la periodista Julieta Vismara informó que "su estado no es el mejor”. Luego, su amiga y compañera de Bandana, Lissa Vera, habló con este canal para expresar sus sensaciones luego de una jornada desesperante y de suma preocupación: "Estoy contenta, por un lado, porque pudieron encontrarla, preocupada, por otro, por la situación en que la encontraron y con miedo de qué hubiera pasado si no hubiesen accionado, ¿cómo la hubieran encontrado mañana?".

En este sentido, la cantante explicó sobre su decisión de recurrir a la Justicia y contar lo que sabía sobre las situaciones de violencia que sufría su colega: "Estaba muy preocupada y hoy temprano decidí hacer la denuncia, por más que Lourdes se enoje conmigo, y presionar para que salga a la luz esta verdad que ya tiene cinco años".

Lissa Vera también se refirió a lo que podía llegar a cometer Leandro García Gómez: "No podés esperar amor de un desquiciado, era obvio que iba a terminar mal". Y agregó que "no podía pasar de hoy" ya que temían por la integridad física de Lourdes Fernández. "Sabíamos que corría peligro y pensé en hacer algo porque la iba a matar". Finalmente, contó que desea que suceda con él: "Quiero que se aleje de Lourdes de una vez y esté tras las rejas".

Por otra parte, sus compañeras de Bandana y amigas, Valeria Gastaldi y Virginia da Cuhna publicaron sentidos posteos refiriéndose al calvario que vivió Lourdes Fernández. "No subí ni respondí nada respecto a Lourdes hasta ahora porque sabíamos sin saberlo que estaba con él y podría salir aún más perjudicada", comenzó Virginia en su red social de Instagram. Y continuó: "Estuvimos sobre el asunto todo el día de ayer y hoy, y gracias a Dios la Justicia llegó a tiempo. Te amamos Lourdes. Gracias Valeria y Lissa".

Valeria Gastaldi escribió mediante su historia de Instagram: "Nunca es tarde para decir ni una más. Justicia que dure. Gracias. Gracias al equipo que fuimos para sostener esta denuncia. Mucho amor para la familia de Lou. Mabel". Así, las integrantes del grupo se mostraron más aliviadas al saber que la encontraron con vida. Sin embargo, pidieron que las autoridades actúen y Lourdes Fernández pueda estar lejos de Leandro García Gómez, quien ejercía violencia hacia ella desde hace años.

De esta manera, Valeria Gastaldi, Virginia da Cuhna y Lissa Vera, las demás integrantes de Las Bandanas, reaccionaron con sentidos mensajes en las redes sociales tras el hallazgo de Lourdes Fernández y la detención de su expareja Leandro García Gómez, en la noche del jueves 23 de octubre.