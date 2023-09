La muerte de Silvina Luna conmocionó al mundo del entrenamiento y reconocidas figuras, especialmente los más allegados de la modelo, continúan con su pedido para que se haga Justicia y lograr que Aníbal Lotocki vaya a la cárcel.

Entre las víctimas, se encuentra Virginia Gallardo, que se realizó una cirugía estética unos años atrás y actualmente sufre dolores y problemas de salud, ella intentó acudir a la Justicia, pero no obtuvo respuesta. Desde Socios del Espectáculo, la panelista decidió brindar detalles cómo fue el proceso y aprovechó para defenderse que recibió durante el fin de semana, tras la muerte de Silvina.

Silvina Luna

Qué dijo Virginia Gallardo sobre las acusaciones que recibió

"¿Sabes la cantidad de insultos que tuve el fin de semana diciendo 'vos sos tan cómplice como todos, porque no vas a la Justicia'? Yo ya expliqué 100 veces mi caso, no los voy a aburrir, como si cambiara. Tenemos un grupo de 100 personas más o menos, de nuevas víctimas, para juntar fuerzas’’, empezó explicando Virginia.

Y continuó con su relato: "Como si hiciera falta que tuviéramos que juntarnos, cuando tiene que ser suficiente que ya hay 4 personas muertas, cuando yo fui a la Justicia, fue la misma Justicia que me dijo 'nena, perdes el tiempo, ¿cómo vas a demostrar que tenes dolores?'’, expresó indignada, por la respuesta que le dieron.

‘’Cuando no solo tendría que bastar 'hola, tengo el producto en el cuerpo', dar dónde me operé, en qué condiciones me operé, eso ya tendría que ser suficiente", añadió Gallardo y sumó: ‘’Me indigna, que, además, ahora con una persona muerta la Justicia disponga una autopsia y 3 personas rechacen porque se consideran incompetentes, entonces dedíquense a otra cosa".

Finalmente, Virginia Gallardo brindó un ejemplo: ‘’Si a L-Gante por subir a dos personas a una camioneta, que está mal por supuesto, le dan 8 años, ¿a este tipo le dan 4? Para mí esto es tan absurdo", concluyó enojada.

