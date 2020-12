Viviana Saccone presentó nuevo amor y lo confundieron con un reconocido cantante

Viviana Saccone presentó a su nuevo amor y las redes estallaron. La actriz compartió una foto junto a un joven actor español y sus seguidores lo compararon con el líder de Tan Biónica, Chano Charpentier.

Pero el joven no es otro que el artista Aitor Miguez, oriundo de la Península Ibérica que se instaló en el país hace ya varios años.

A pesar de que no hizo referencia a este amor, sus followers dieron por hecho de que Aitor sería el nuevo novio de la codiciada actriz. Tiempo atrás, la diosa fue vinculada a Maxi Iglesias otro español con quien compartía elenco en Separadas, el elenco de El Trece.

Sobre estas versiones, el actor aseguró que fueron sólo habladurías. "Respeto lo que pasa aquí pero no lo comparto de enseguida sacar punta a cosas y armar una pareja cuando no no existe. Viví es una compañera estupenda y majísima. Fui a verla a su obra de teatro, igual que he ido a ver a todos mis compañeros”, dijo el español en diálogo con Radio Mitre.

Y agregó: “Me siento afortunado porque casi todos me han ofrecido un plan, me han sacado a sitios. Hemos ido a cenar y me siento privilegiado, y obviamente no voy a decir que no a nadie por el hecho de que van a pensar o si me van a formar una relación”.