Alejandro Sanz es uno de los artistas que no duda tenera a la Argentina como país a visitar. Gracias al amor de su gente y de todos los que aman su música, el cantante realizó varias giras donde el país estuvo incluido, demostrando su fascinación por la energía que se transmite. Debido a esto, y en el marco de "¿Y ahora qué?", la última gira anunciada, Sanz confirmó que volverá a Buenos Aires, Rosario y Córdoba para volver a encontrarse con sus fans más queridas.

Alejandro Sanz / Créditos: Prensa Alejandro Sanz

¿Cuándo vuelve Alejandro Sanz a la Argentina?

Alejandro Sanz vivió el éxito de las primeras fechas en México, con su gira "¿Y ahora qué?". Entre canciones con reconocidos colegas y un show de ensueño, generó expectativa alrededor del mundo sobre otras fechas para los diferentes países que lo siguen desde siempre. Finalmente, y tras mucha espera, este 10 d septiembre anunció que volverá a la Argentina, haciendo su retorno al país tras sus shows en el 2023 que agotaron entradas y formaron un nuevo capítulo con las fanáticas argentinas.

Alejandro Sanz / Créditos: Prensa Alejandro Sanz

El cantautor se estará presentando en Rosario, Buenos Aires y Córdoba, el 4, 6 y 8 de marzo del 2026. La primera fecha será en el Autódromo de la Ciudad de Rosario, continuará en el Campo de Polo de Buenos Aires y terminará en Estadio Kempes de la ciudad de Córdoba. Además, esta gira llegará a Colombia, Chile, Ecuador y Perú, durante los meses de febrero y marzo del próximo año, generando expectativas en los fanáticos latinoamericanos.

Alejandro Sanz / Créditos: Prensa Alejandro Sanz

Sanz mostró su amor a la Argentina en diversas ocasiones. Siempre que puede, agrega al país como uno de sus puntos en las giras que realiza, e incluso mostró su apoyo a la Selección durante el Mundial de Qatar 2022. En esta ocasión, presentará su último disco, al igual que sus grandes éxitos que lo siguen acompañando con el correr de los años. “Palmeras en el Jardín”, “Hoy No Me Siento Bien”, “El Vino de Tu Boca” y “Bésame” son solo algunas de las canciones de su último álbum que presentará en el vivo, al igual que muchas de las favoritas del público.

Alejandro Sanz / Créditos: Prensa Alejandro Sanz

Los fanáticos no tardaron en pronunciarse emocionados en las redes sociales, tras el éxito que está siendo su gira por México. Finalmente, Alejandro Sanz volverá a la Argentina, prometiendo un show imperdible y especial para todos los que lo acompañaron durante tantos años. Luego de agotar fechas en el 2023, los seguidores ya demuestran sus expectativas porque se sumen nuevos días para cada uno de los puntos que toca en el país.

A.E