El esperado regreso de Ángel de Brito a LAM estaba previsto para el lunes 8 de septiembre, luego de más de tres semanas de vacaciones. Sin embargo, esa tarde los televidentes se encontraron nuevamente con Pepe Ochoa en el rol de conductor, lo que generó sorpresa y encendió las especulaciones sobre su ausencia.

Durante su descanso, Ángel de Brito había mantenido el contacto con sus seguidores a través de las redes sociales, donde fue compartiendo parte de su día a día. Allí mismo ya había adelantado que su retorno no se daría en la fecha esperada, aunque sin ofrecer mayores detalles. La confirmación llegó finalmente mediante un mensaje privado a la periodista Laura Ubfal, donde explicó: “Extiendo mis vacaciones por un tiempo más”.

La ausencia de Ángel de Brito en LAM

La prolongada ausencia del periodista abrió la puerta a rumores sobre posibles conflictos internos en la producción de LAM. La continuidad de Pepe Ochoa como conductor alimentó esas versiones, especialmente porque el programa se caracteriza por llevar la impronta personal de De Brito y por su estilo directo para abordar la actualidad del espectáculo.

No obstante, tanto desde la producción como el propio Ángel se encargaron de desmentir esas versiones. En su mensaje a Ubfal, el conductor dejó en claro que no hay tensiones ni diferencias de fondo, sino simplemente una decisión personal de extender su período de vacaciones.

El programa sigue adelante con Pepe Ochoa

Con la ausencia de Ángel de Brito, LAM se mantiene en pantalla bajo la conducción de Pepe Ochoa, que ha recibido comentarios positivos por su labor al frente del ciclo. El periodista supo sostener la dinámica del programa, aportar su impronta y, al mismo tiempo, respetar la esencia del formato que lo convirtió en un clásico del prime time de América.

Sin embargo, para la audiencia y el mundo del espectáculo, la figura de Ángel de Brito sigue siendo central. Su estilo, sus primicias y su modo de conducir marcaron la identidad del programa desde sus inicios, y su ausencia prolongada genera cierta incertidumbre.