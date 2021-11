Hace varios años que Yanina Latorre está detrás de la información y el trabajo periodístico sobre temas que involucran a la farándula y el espectáculo argentino. Aunque finalizó sus estudios en Contador Público y Administración de Empresas, la angelita comenzó su carrera periodística hace varios años. Durante la emisión de su programa en Radio Mitre, Marcelo Polino le dijo un particular comentario a la esposa de Diego Latorre, quien, en medio del escándalo del Wanda Gate, se encargó de saber los últimos detalles.

Wanda Gate: el consejo que le dio Marcelo Polino a Yanina Latorre

“Te transformaste en la figura del chimento nacional e internacional” comenzó diciendo Polino en su ciclo que conduce en Radio Mitre. “¡Vos ya tenés que tener tu espacio propio! Siempre estás haciendo un éxito ¿Con quién hay que hablar? Yo esto, acordate, que te lo vengo diciendo hace tiempo ¡Pero a Ángel no lo dejes!. ¡Pero no te pongas vieja y sigas esperando la oportunidad, andá a buscarla! Porque después la televisión te va a decir que estás grande” le advirtió el especialista de la farándula a Latorre.

Durante el ciclo de Radio Mitre, Yanina agradeció las palabras de su colega. “Es un mimo que me digas todo esto. Además, nosotros vamos en el mismo horario” comenzó diciendo la angelita.

“Y sí yo a Ángel no lo dejaría, pero sí me gustaría tener un espacio, quisiera hacer algo parecido a lo que hacía Joan Rivers” aseguró la esposa de Diego Latorre, y sobre su temor a lanzarse como conductora en su propio ciclo agregó: “Me da miedo que me pase lo de muchas panelistas, que dan el salto a conductoras, y después tienen que volver para atrás”.

Yanina Latorre reveló la cruel actitud que tuvo Wanda Nara con la China Suárez:

El pasado 16 de octubre, Wanda Nara publicó una historia de Instagram tildando de “zorra” y poniendo en el ojo de la tormenta a la China Suárez por haber coqueteado “virtualmente” con Mauro Icardi. En medio del escándalo internacional, la dueña de Wanda Cosmetics en un primer momento perdonó a su marido, se reconcilió y luego se volvió a separar. En la última emisión de Los Ángeles de la Mañana, Yanina Latorre confirmó la cruel actitud que tuvo la rubia con la ex Teen Ángel a modo de venganza.

“Vos te pensás que, si Wanda está tan enojada, es porque hay solo esto? Para mí, estoy convencida, hay mucho más, y para mí, Wanda vio mucho más. Ella sabe todo desde mayo” comenzó diciendo Yanina Latorre en LAM, sobre los chats, fotos y videos que habría encontrado Wanda en el teléfono del jugador del PSG.

Luego de que la hermana de Zaira Nara recibió un correo electrónico por parte de un amigo de la China Suárez con todos los detalles sobre el encuentro físico que habría tenido la actriz con el deportista en un hotel de Paris, decidió separarse nuevamente porque “ya no quiere saber más nada” con Icardi y estaría buscando nuevo hogar en la capital francesa.

“Una vez que ella se arregla con Mauro, a alguien no le habría gustado el arreglo. No tiene por qué ser la China, o el amigo por ahí, que dice: ‘Yo a esta le arruino la vida’ y le empezaron a mandar mails anónimos donde empezó a contarle más cosas de las que ella ya desconfiaba” relató Yanina en Los Ángeles de la Mañana.

“Le terminaron de cerrar las cosas, lo acorraló e Icardi confesó. Ella está totalmente decidida a separarse. Hoy, si vos hablás con ella, se quiere separar” aseguró la esposa de Diego Latorre sobre la firme postura de Wanda, y reveló que la empresaria decidió llamar por teléfono a Benjamín Vicuña para contarle que, mientras él seguía en pareja con la China, ella estaba comenzando una relación virtual con el jugador del PSG.

“En mayo, cuando se enteró de todo, llamó a Vicuña para contárselo y por eso se separaron” aseguró una fuente cercana a la dueña de Wanda Cosmetics.

