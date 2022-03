Wanda Nara: Aseguran que su padre formará parte del reality de su vida

Wanda Nara continúa siendo tema central en todos los medios. En la noche de hoy, hablaron en LAM del hackeo de sus redes y aprovecharon para confirmar la noticia de que seguramente habrá un reality de su vida.

Según lo que contaron, saldría por Paramount+ y su padre formaría parte de la serie. También dijeron en el programa que conduce Ángel de Brito que va a constar de ocho capítulos.

Por supuesto le preguntaron a la abogada de la mediática si esta información era cierta, y Ana Rosenfeld respondió que como aún no está firmado el contrato, no lo pueden oficializar.

Lo cierto es que la propuesta está, el proyecto tiene forma y sólo resta la firma de Wanda Nara.

Wanda Nara.

Wanda Nara sobre el nuevo escándalo: “Me divierten esas cosas”

Wanda Nara habló de nuevo sobre el escándalo en el que se vió implicada ayer, cuando se empezó a conocer en las redes sociales, mensajes escritos desde su cuenta de Instagram verificada, que atacaban de manera directa a la China Suárez.

En esta oportunidad, Wanda Nara se refirió de manera puntual a los comentarios acerca de este nuevo escándalo, el que se le dijo que ella misma se había hackeado, restando de esa manera credibilidad a su palabra.

“Muchas gracias a todos los que se preocuparon y me ayudaron. Todos mis seguidores mandándome sus personas de confianza. Una panelista me dio su contacto de confianza y me están tratando de solucionar el tema en Twitter y pareciera que en Instagram también, porque hubo durante el día amenazas me han escrito de Instagram que seguían intentando entrar a la cuenta”, explicó Wanda en su reciente video.

Wanda Nara.

En relación a los comentarios negativos en contra de ella, la esposa de Mauro Icardi dijo: “Nunca le den bola a la mala onda. O sea, me pareció divertido cuando pusieron que yo me había hackeado ¡Ojalá yo tuviera ese poder! Pero bueno, me divierten esas cosas”.

Para Wanda Nara, estos detractores en las redes sociales, no son las personas que a ella la siguen, por lo que le resta importancia y prefiere pasar de largo frente a ellos: “A no ser que sea algo muy ofensivo, ni siquiera me molesta tantísimo los que puedan llegar a decir algo malo, obviamente no son mis seguidores, porque sino me dejarían de seguir o no me seguirán”, y agregó: “Pero bueno, pasa en las redes, les pasa a todos. Para mí esas cosas hablan más del que lo dice que del que lo recibe. A mí la verdad me importa un bledo lo que puedan decir de mí.

En medio de los millones de seguidores que ven sus historias y que en momentos de escándalos se intensifican, Wanda Nara aprovecha para lanzar sus chivos propios, o bien, sus compromisos de canje.