Cuando parecía que el wandagate había quedado en el olvido, un nuevo escándalo involucró a Wanda Nara y la China Suárez.

Durante la noche del lunes se filtraron chats de la empresaria con la China Suárez en lo que se evidencia la buena onda entre ellas antes de que se descubra su affaire con Mauro Icardi.

Pero después de estas publicaciones, Wanda Nara salió a aclarar que se trató de un hackeo en sus cuentas y mostró las pruebas de este delito cibernético. Sin embargo, Estefanía Berardi mostró en Mañanísima un detalle que podría mandar al frente a la rubia.

"Hay una captura de un chat en donde se ve el otro usuario, que usaría Wanda Nara, por esto que les conté de las dos cuentas", contó la también panelista de LAM, hipótesis que también fue avalada desde la cuenta Chusmeteando.

Wanda Nara fue hackeada: un detalle revelaría que tiene una cuenta trucha

"El otro usuario se llama Juliet. Esta sería la cuenta trucha que usaría Wanda Nara, que está con otro usuario", dijo la rubia quien esbozó la teoría de que la esposa de Mauro Icardi tendría otros usuarios para poder stalkear y comentar sin revelar su identidad.

El descargo de Wanda Nara tras el hackeo masivo

Pero en medio de este entuerto, Wanda Nara dio la cara y explicó que fue lo que sucedió con sus redes sociales y explicó por qué no usa su mail para validar sus cuentas.

"El mail de recuperación mío no empieza con W, empieza con N, ya se los mostré, y ni siquiera es mi mail, es el mail de una amiga mía porque esto ya me había pasado en diciembre y sacamos todos los mails", empezó explicando Wanda Nara para desmentir las versiones de que ella tendría una cuenta falsa con la que comenta las publicaciones.

"Dicho todo esto, no sé, hackeen a Kenny que capaz tiene más cosas que esconder, yo no tengo nada para esconder, y si hay algo comprometedor para la persona que pueda llegar a escribir, lo borro, porque no quiero tener ese tipo de cosas en Instagram", añadió.