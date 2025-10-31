Wanda Nara desafió a Mauro Icardi: llevó a Martín Migueles a la escuela de sus hijas

Wanda Nara desafió nuevamente a Mauro Icardi al mostrar a Martín Migueles en el colegio de sus hijas, en un contexto marcado por medidas judiciales. La aparición de su pareja en el entorno escolar se dio pocos días después de conocerse la cautelar que el futbolista presentó para limitar la cercanía de las niñas con la nueva pareja de la conductora.

Wanda Nara mostró a Martín Migueles en el colegio de sus hijas

A pocos días de conocerse la nueva cautelar que Mauro Icardi presentó para evitar la exposición de sus hijas junto a Martín Migueles, Wanda Nara compartió una escena que volvió a instalar el tema. La empresaria mostró a su pareja en el colegio de las niñas, incorporando un nuevo elemento a una secuencia de hechos que mantiene en conflicto la dinámica familiar.

Wanda Nara y Martín Migueles

En las últimas horas, la conductora de MasterChef Celebrity publicó en sus historias de Instagram un video que generó repercusión rápidamente. En las imágenes se puede ver a su actual pareja, en el gimnasio de la Asociación Escuela Lincoln, institución educativa a la que asisten las niñas que la empresaria tiene con Mauro Icardi.

En la grabación se puede ver a Martín Migueles lanzando una pelota de básquet dentro del colegio y, segundos después, una de las hijas de Wanda Nara hace lo mismo. La publicación no pasó desapercibida entre sus seguidores, ya que también etiquetó la ubicación del lugar, dejando en claro el contexto en el que se encontraba la escena.

Por otro lado, la conductora mostró que tanto su novio como sus dos hijas la acompañaron a Telefe para continuar con las grabaciones de MasterChef Celebrity. En la imagen se la podía apreciar a ella a un lado del agente inmobiliario y sus dos hijas, los tres con el resto cubierto por un sticker, dentro de un ascensor.

Wanda Nara, sus hijas y Martín Migueles

La cautelar que Mauro Icardi colocó a Wanda Nara para evitar la exposición de sus hijas

El gesto llega pocos días después de que Mauro Icardi presentara una nueva medida cautelar ante la Justicia. El delantero solicitó que se limite la exposición de sus hijas en redes sociales, especialmente en situaciones que involucren a terceros ajenos al núcleo familiar, incluyendo allí a la actual pareja de la dueña de Wanda Cosmetics.

Según trascendió, el escrito judicial hace referencia a publicaciones anteriores en las que Wanda Nara mostró a Martín Migueles en situaciones cotidianas con las niñas. En este nuevo pedido, el futbolista busca preservar la intimidad de sus hijas y evitar que se difundan imágenes que puedan afectarlas.

Mauro Icardi

En la misma línea, muchos de los seguidores del jugador del Galatasaray interpretaron este nuevo posteo de la empresaria como una forma de desafiar a Mauro Icardi. Mientras que otros consideraron que solo buscaba mostrar una escena cotidiana entre su pareja y sus hijas, como lo hizo en otras oportunidades.

Cabe destacar que la multa correspondiente a la cautelar que el delantero colocó sobre Wanda Nara, según contó Gustavo Méndez, sería de 100 millones de pesos. Además, el documento presentado por Elba Marcovecchio y Lara Piro detalla que si se vuelve a exponer a las menores, se podría aplicar otra medida por la suma de 500 millones de pesos.

Wanda Nara

