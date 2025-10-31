Wanda Nara y Marley tienen una cercana relación de amistad, desde hace años. Entre entrevistas y viajes por el mundo juntos, ambos se volvieron de las celebridades más unidas de la televisión argentina. Sin embargo, la misma se vio observada bajo la lupa mediática, cuando el conductor decidió tener un mano a mano con Mauro Icardi, en medio de la escandalosa guerra con su expareja. Si bien la modelo no se mostró molesta, en MasterChef Celebrity, aprovechó la oportunidad y le hizo un letal reclamo.

Sin pelos en la lengua, el letal reclamo de Wanda Nara a Marley por su entrevista a Mauro Icardi

MasterChef Celebrity tuvo un repentino cambio de participante, cuando Maxi López debió regresar a Europa de urgencia, debido a su mujer embarazada. Es por eso que decidieron buscarle un reemplazo acorde para la ocasión, y Marley no dudó en ofrecerse para la ocasión. Fue así que él y Wanda Nara volvieron a encontrarse en la televisión argentina, y ella aprovechó el momento de tensión que vivía su colega para lanzarle un letal reclamo que tenía escondido hacía meses.

Hace un tiempo atrás, Marley viajó a Turquía, donde se encontró a Mauro Icardi y tuvieron un mano a mano para el programa Por el Mundo. El mismo había generado un escándalo mediático, ya que el conductor y la modelo son amigos muy cercanos, y ella está pasando una dura guerra contra el futbolista. Es por eso que, mientras él cocinaba unas croquetas, ella se acercó y decidió lanzarle sus reclamos. "¿Te gusta el fútbol, Marley? Ah, ya me acordé. Claramente te gusta el fútbol, si fuiste a entrevistar a mi ex", expuso tajante.

Marley expresó a la cámara, lejos de Wanda, que sabía a qué iba la modelo. "Pero vos no me contestaste el mensaje y él sí", retrucó él. De esta manera, agregó: "Hablé con la gente del Galatasaray, fueron muy amables, nos invitaron al club. Él nos invitó al palco para ver el partido desde ahí". Irónica, Wanda comentó: "Mirá qué generoso... era mío". Lejos de mostrarse incómodo, le respondió: "Decía 'Wanda', pero estaba tachado y decía otro nombre".

Sin embargo, el momento terminó cuando el conductor notó que las croquetas se le estaban pasando. Fue así que la modelo decidió cerrar la conversación, y lanzó tajante: "Eso te pasa por irte a Turquía". Los usuarios de las redes sociales y fanáticos de MasterChef Celebrity no tardaron en destacar el momento, y hacer bromas al respecto. Wanda Nara y Marley volvieron a demostrar la confianza que se tienen entre reclamos letales y bromas sobre sus trabajos.

