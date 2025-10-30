Zaira Nara reveló que Maxi López intentó presentarle a Mauro Icardi: “Me lo querían enchufar”

Zaira Nara reveló que Maxi López intentó presentarle a Mauro Icardi en una etapa previa a la separación entre el futbolista y Wanda Nara. La modelo recordó una situación del pasado que involucró a su hermana, al entonces compañero de equipo de su excuñado y una propuesta que no prosperó.

Zaira Nara rompió el silencio y reveló que Maxi López y su hermana intentaron que salga con Mauro Icardi

Zaira Nara sorprendió al compartir una anécdota desconocida que involucra a su hermana, a Maxi López y a Mauro Icardi. La modelo recordó un episodio del pasado en el que, según contó, su cuñado y su hermana intentaron presentarle al futbolista cuando aún no era parte de la familia.

Zaira Nara

En las últimas horas, la presentadora estuvo presente en Sería Increíble (OLGA), donde sorprendió a todos sus seguidores. Según comentó, hace algunos años, su hermana y su excuñado le presentaron al jugador del Galatasaray, muy amigo de la pareja en aquel entonces, para que iniciaran una relación.

“Me lo querían enchufar”, expresó Zaira Nara con humor, al relatar cómo surgió aquella propuesta. Además, explicó que todo ocurrió cuando Wanda Nara aún estaba en pareja con Maxi López y Mauro Icardi era su compañero de equipo. En ese contexto, ambos pensaron que podía haber una conexión entre la modelo y el delantero.

Wanda y Zaira Nara

“Yo estaba soltera y me lo querían presentar. Me decían: ‘Es divino, tenés que conocerlo’”, recordó la presentadora, quien aclaró que no se sintió cómoda con la insistencia y prefirió no avanzar. La situación no pasó a mayores y quedó como una anécdota familiar que recién ahora se conoció en los medios.

Zaira Nara reveló que Wanda Nara llevó a Mauro Icardi a un viaje: “Me lo llevó de sorpresa”

“Yo no quería, y organizaban planes. Cada vez que llegaba a la casa de mi hermana, estaba él. Gracias a Dios nunca le di bola, porque después terminó siendo el padre de mis hermosas sobrinas”, continuó. Además, reveló que en una oportunidad su hermana lo llevó de sorpresa a un viaje. “Wanda es tan pesada e insistente que me lo llevó de sorpresa, cuando yo le venía diciendo que no, a un viaje. Ahí me enojé con ella”.

“No me interesaba, no me gustaba. Me insistían, pero no”, agregó Zaira Nara dejando en claro que la propuesta no prosperó. Años más tarde, Mauro Icardi comenzó una relación con Wanda Nara, con quien formó una familia con sus dos hijas y los tres niños de Maxi López, compartiendo divertidos momentos tanto personales como profesionales.

“Después yo me puse de novia, me separé y me fui a Italia para desahogarme con mi hermana. Apenas llegué, me dijo: ‘Estoy saliendo con Mauro’. Yo quería hablarle de mis problemas; me había pagado el pasaje y todo para charlar, y cuando llegué me contó todo eso. Lo mío quedó como una anécdota”, concluyó Zaira Nara.

Zaira Nara

Zaira Nara reveló que Maxi López intentó presentarle a Mauro Icardi en una etapa previa a que Wanda Nara saliera con él. La anécdota se suma a otras situaciones familiares que marcaron distintos momentos en la vida de ambos. El episodio quedó como parte del pasado entre la modelo, su hermana y el delantero del Galatasaray.

VDV